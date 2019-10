Crippa stampa il nuovo record italiano dei 10mila, battuto Antibo; 8° in finale l'azzurro

Record italiano nei 10 mila metri di Emanuele Crippa ai mondiali di Doha, in Qatar. Il fondista azzurro si è classificato ottavo in finale con il tempo di 27'10"76, migliorando di circa sei secondi il record che apparteneva a salvatore Antibo (27'16"50) ottenuto nel 1989. La gara è stata vinta dall'ugandese Joshua Cheptegei con 26'48"36, argento per l'Etiopia con Yomif Kejelcha (26'49"34) e bronzo al kenya con Rhonex Kipruto (26'05"32).

"Posso andare in vacanza tranquillo dopo la delusione dei cinquemila. Ringrazio tutti per essere arrivato al top della forma almeno nei 10 mila. Ho pensato che non poteva andare così, ho messo tutto l'impegno e non potevo deludere anche oggi. Ho avuto anche coraggio, non mi è venuto neanche in mente che potevo scoppiare. Adesso so che posso competere se non con i primi con gli africani di metà classifica. C'è il rammarico di essermi fatto scappare il primo gruppo. Sono contento. Dicevano che il record dei 10 mila non era fattibile quest'anno, ma invece nulla è impossibile", ha detto Crippa ai microfoni di Raisport al termine della gara.