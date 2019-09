Filippo Tortu ha fatto la magia, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, ha confezionato un cioccolatino di rara bellezza, ha compiuto un’impresa memorabile e ha staccato il pass per l’atto conclusivo sui 100 metri ai Mondiali 2019 di atletica leggera: un italiano torna tra i magnifici otto nella gara regina dopo addirittura 32 anni, era dai tempi di Pierfrancesco Pavoni a Roma 1987 che un azzurro non scendeva in pista nella gara che assegna le medaglie della distanza simbolo dell’atletica leggera.

Il velocista brianzolo è stato letteralmente superlativo nella terza semifinale: ha avuto un tempo di reazione molto elevato (0.217, il peggiore tra i partenti) ma poi nel lanciato è stato semplicemente divino, ha fatto andare le gambe, negli ultimi metri ha tirato fuori tutto e si è tuffato sul traguardo chiudendo in terza posizione col tempo di 10.11. Il 21enne ha così ottenuto il secondo tempo di ripescaggio, prevalendo per appena un millesimo nei confronti del giamaicano Tyquendo Tracey che ha concluso alle sue spalle nella semifinale vinta dal sudafricano Akani Simbine (10.01) e dal britannico Zharnel Hughes (10.05).

Filippo Tortu, primatista nazionale col tempo di 9.99 siglato lo scorso anno, disputerà la finale questa sera alle ore 21.15 e cercherà di essere protagonista. Il grande favorito è lo statunitense Chris Coleman il quale ha vinto la propria semifinale col tempo di 9.88 ma l’americano dovrà stare molto attento ai già citati Simbine e Hughes, al canadese Andre De Grasse (10.07), al giamaicano Yohan Blake (10.09), al connazionale Justin Gatlin che difende il titolo (10.09) e all’altro canadee Aaron Brown (10.12). Queste le dichiarazioni che Filippo Tortu ha rilasciato ai microfoni della Rai:

" Oggi c’era da tirare fuori le palle ed è quello che ho fatto. Ieiri non era andata bene ma bisognava qualificarsi, oggi sentivo una carica diversa: ho fatto quello che dovevo fare, ho corso rilassato per i cavoli miei, alla fine mi sono buttato come faccio sempre e oggi per qualche millesimo vado a farmi la finale. Non ho parole, ringrazio la mia famiglia: ora devo recuperare le energie per fare la finale. Ci vediamo dopo, anzi, come dicono i francesi, a frappé" "

Delusione Jacobs

Marcell Jacobs non riesce nell’impresa di qualificarsi alla Finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di atletica leggera. L’azzurro non è purtruppo mai stato in gara nella prima semifinale, l’italo-statunitense è uscito molto male dai blocchi di partenza, la sua azione si è subito inceppata, nella parte lanciata non è riuscito a esprimersi al meglio e ha chiuso in settima posizione col tempo di 10.20.

Un riscontro cronometro negativo per il 25enne che, dopo il 10.07 corso in batteria, aveva lasciato sperare in una prestazione importante che gli potesse permettere di lottare per accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata: sarebbe bastato un tutt’altro che impossibile 10.12 per chiudere in seconda posizione e staccare il pass per la finale, obiettivo centrato dal canadese Aaron Brown che ha chiuso alle spalle dell’inarrivabile statunitense Chris Coleman (9.88 per il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro). Marcell Jacobs ha poi analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai:

" Sono molto amareggiato perché non ero venuto qui per fare la comparsa, la finale era ampiamente alla portata: bastava 10.12 per qualificarsi direttamente. Ho avuto un gran problema in partenza, è lì che è mancato qualcosa: in un 100 metri basta mezza virgola sbagliata che la gara è finita. "