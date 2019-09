Incognita Tamberi, fermo da giugno; possibile sorpresa Sottile

Grande attesa in casa Italia per quel che potranno fare Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile ai Mondiali di Doha 2019. I due alfieri azzurri arrivano all’appuntamento clou in maniera completamente diversa. Se il fuoriclasse delle Fiamme Gialle ha avuto una lunga serie di infortuni e l’impegno iridato può essere considerato il vero esordio stagionale, il rappresentante delle Fiamme Azzurre si è tolto molte soddisfazioni che gli hanno fornito anche nuove consapevolezze.

Tamberi a caccia della zampata del campione

Tamberi solo qualche anno fa era considerato uno dei più forti saltatori in alto al mondo. Nel 2016 era volato fino ai 2.39, una misura che oggi sembra lontanissima non solo per lui ma per gran parte dei protagonisti della manifestazione iridata. L’atleta delle Fiamme Gialle, come detto in precedenza, ha avuto una stagione decisamente difficile. Prima i tendini, poi un problema all’arco plantare, in seguito l’infiammazione ad un piede e infine uno stiramento al polpaccio, hanno costretto Tamberi a rimanere ai box praticamente per tutta la stagione.

Video - Tamberi: "Adesso voglio tornare a prendermi quel 2.41 che mi ha distrutto" 05:01

Il palmares di alto profilo dell’atleta nato a Civitanova Marche, arricchito da due ori agli europei (2016 e 2019) e un oro ai Mondiali indoor di Portland, può far sperare in una zampata ai Mondiali 2019 di Doha. Bisognerà vedere se riuscirà a trovare la quadra a livello tecnico visto che, per sua stessa ammissione, ora i problemi fisici sembrano definitivamente superati.

Sottile mina vagante

Grande curiosità intorno al giovane Stefano Sottile. Per il 21enne il 2019 è stato un anno d’oro, in particolare per il 2.33 ottenuto ai Campionati Italiani assoluti di Bressanone. Quest’ultimo ha come obiettivo conquistare la finale. Analizzando quanto accaduto ai Mondiali 2017 a Londra, il vincitore Mutaz Essa Barshim, grande amico di Tamberi, ha saltato 2.35. Molto incerto il quadro dei favoriti, con molti atleti che potranno dire la loro, anche perchè negli ultimi anni c’è stato una sorta di livellamento verso il basso. L’appuntamento per vedere all’opera Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile è fissato per martedì 1 ottobre alle ore 15.50 per le qualificazioni del salto in alto.

