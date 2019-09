Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, l’Atletica Italiana può sorridere per gli ottimi segnali che hanno mandato nelle batterie i due 100metristi più quotati della pattuglia azzurra: Marcell Jacobs e Filippo Tortu, entrambi qualificati per le semifinali in programma domani pomeriggio alle 17.45 italiane. Un risultato non scontato alla vigilia e giunto in maniera un po’ distinta per i due atleti: decisamente più convincente la prova di Jacobs, subito brillante e capace di chiudere la propria batteria con il tempo di 10"07, mentre un pizzico più tribolata la prima uscita di Tortu che scampa il taglio per un decimo grazie terzo crono di batteria (10"20).

Jacobs impressiona: a 4 centesimi dal suo personale

La nota lieta di giornata in casa azzurra è certamente l’incoraggiante prova di Marcell Jacobs che sfiora il proprio personale e griffa un convincente 10”07, che gli permette di staccare il secondo crono di batteria dietro allo statunitense Christian Coleman (9”98), il più veloce di tutti in questo primo turno con 9”98. Un risultato ancor più incoraggiante perché l’azzurro veniva da un mese e mezzo di inattività, e aveva rinunciato alla sfida Europa-Stati Uniti per un problema muscolare che aveva messo in dubbio la propria partecipazione alla rassegna iridata.

" Sono molto contento, l’obiettivo principale era quello di qualificarsi: ho spinto al massimo perché qui non si può scherzare. Ho avuto un piccolo problema in partenza perché ho perso un po’ l’appoggio poi ho ritrovato la mia corsa e sono contento, ero molto agitato ma poi mi sono liberato. Sapevo di stare bene ma non pensavo di correre un 10.07 in partenza che è a quattro centesimi dal mio personale e domani vediamo in semifinale. [Marcell Jacobs, Rai Sport] "

Tortu non brilla ma c'è

Più tribolata invece la batteria di Filippo Tortu, che ha faticato e strappato per un’inezia il proprio pass per la semifinale. Tortu è partito male ha faticato per tutta la prima parte di gara rimontando solo nella seconda metà di gara sorpassando il giapponese Koike di un centesimo, chiudendo col terzo tempo alle spalle di Rodgers (10”14) e del brasiliano Camilo De Oliveira (10”11), re delle Universiadi.

" Avrei voluto correre più veloce, ma le condizioni sono quelle che sono. Contava soltanto qualificarsi, è un bel risultato: quello che volevo ottenere lo ho ottenuto tuffandomi sul filo di lana perché quando si corre con la maglia azzurra bisogna onorare ogni centimetro. Non ero il favorito di questa batteria ma ho ottenuto questa semifinale che è un buon risultato. Arrivato in fondo mi sono reso conto che me la sarei giocata per qualche centesimo, soddisfaftto sì ma non contento e ora vediamo quello che succederà domani in semifinale "