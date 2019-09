Oggi incominciano i Mondiali 2019 di atletica leggera, si parte sotto il caldo rovente di Doha (Qatar) per una prima giornata che assegnerà un solo titolo cioè quello della Maratona femminile. La gara scatterà alle ore 23.59 locali (in Italia siamo un’ora indietro), si correrà dunque nel cuore della notte proprio per trovare delle temperature più clementi per le atlete, ma il rischio di un’afa terribile anche a mezzanotte è concreto: il rischio di una cancellazione, paventato qualche giorno fa, sembra essere remoto, ma attenzione ad eventuali sorprese che toglierebbero dal programma una delle gare simbolo. Rose Chelimo dal Bahrain punta al bis, ma questa volta le keniane non vorranno farsi beffare: Edna Kiplagat vuole il tris a 40 anni, Ruth Chepngetich e Visiline Jepkesho possono dire la loro. L’Etiopia fa paura con Aga, Demise e Dereje, mentre la nostra Sara Dossena può essere una grande outsider.

Prima, però, il lungo pomeriggio con batterie e qualificazioni nello Stadio dove sono stati installati dei condizionatori per dare refrigerio a pubblico e atleti. Le batterie dei 100 maschili saranno imperdibili perché capiremo il reale stato di forma dei vari favoriti, cioè gli statunitensi Coleman e Gatlin, il canadese De Grasse e i vari outsider tra cui i nostri Filippo Tortu e Marcell Jacobs, che devono assolutamente passare il turno. L’Italia punterà tanto anche su Yeman Crippa, atteso nelle batterie dei 5000 metri, dove si faranno subito vedere gli etiopi Edris (detentore del titolo), Gebrhiwet, Barega e i tre fratelli norvegesi Ingebrigtsen (Jakob, Filip, Henrik). Ad aprire il programma saranno le qualificazioni del salto in lungo maschile, dove il cubano Juan Miguel Echevarria è l’uomo da battere (si preannuncia un duello col sudafricano Manyonga, attenzione al greco Tentoglou).

Qualificazioni del martello femminile senza la fuoriclasse Anita Wlodarczyk (la polacca è assente per infortunio) e dunque riflettori puntati sulle tre statunitensi DeAnna Price, Brooke Andersen, Gwen Berry e la cinese Wang Zheng. Attesa anche per le qualificazioni dell’asta femminile con la greca Katerina Stefanidi che incomincerà la difesa del titolo contro la statunitense Jenn Suhr, la russa Anzhelika Sidorova, l’altra americana Sandi Morris e la cubana Yarisley Silva, mentre la nostra Roberta Bruni proverà la magia per entrare in finale.

Una delle stelle più attese in questa prima giornata sarà Mariya Lasitskene, l’altista russa è di un altro pianeta e vuole giganteggiare ancora una volta già a partire delle qualificazione, dove Elena Vallortigara e Alessia Trost puntano all’atto conclusivo. Sui 3000 metri siepi si aspetta la primatista mondiale Beatrice Chepkoech, le batterie serviranno per capire se ci sono delle concrete rivali per l’africana. A chiudere il programma delle gare in pista saranno le batterie dei 400 ostacoli maschili, si scaldano le gambe in attesa del duello pirotecnico tra il norvegese Warholm e lo statunitense Rai Benjamin, che varrà la medaglia d’oro.

MONDIALI ATLETICA 2019, IL PROGRAMMA DI OGGI (27 SETTEMBRE):

VENERDÌ 27 SETTEMBRE:

15.30 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

15.35 100 metri (maschile) – Turno preliminare

15.40 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni

16.10 800 metri (femminile) – Batterie

16.30 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

17.05 100 metri (maschile) – Batterie

17.40 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

18.00 3000 metri siepi (femminile) – Batterie

18.25 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

18.55 5000 metri (maschile) – Batterie

19.30 400 metri ostacoli (maschile) – Batterie

22.59 Maratona (femminile)