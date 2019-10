Niente magia per Luminosa Bogliolo nelle semifinali dei 100 ostacoli ai Mondiali 2019 di atletica leggera che si concludono oggi a Doha (capitale del Qatar). L’azzurra sperava di lottare per accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata ma non è mai stata in gara e ha concluso la sua semifinale all’ottavo posto con l’elevato tempo di 13.06: un crono decisamente non all’altezza della 24enne che in questa stagione si è spinta fino a 12.78 ad appena due centesimi dal record italiano.

La ligure non è partita benissimo, poi ha colpito un ostacolo a metà prova a da quel momento il suo gesto ne ha risentito, inevitabile l’ultimo posto per una ragazza che puntava a scendere quantomeno sotto il 12.90 (si poteva sperare di fare meglio della giamaicana Yanique Thompson, terza in 12.80 dietro alla statunitense Kendra Harrison con 12.58 e all’altra giamaicana Megan Tapper con 12.61). Luminosa Bogliolo ha tirato fuori una delle sue peggiori prestazioni nell’appuntamento più importante dell’anno anche se sarebbe servito un al momento inarrivabile 12.65 per passare il turno (il record nazionale di Costa Rica stampato da Andrea Carolina Vargas). L’azzurra ha analizzato così la sua prestazione ai microfoni della Rai:

" Non volevo finire la stagione con un 13.0, in gara non avevo mai preso un ostacolo fino a oggi e oggi ne ho preso uno in pieno e credevo di non arrivare al successivo: per fortuna ce l’ho fatta. Non sono partita molto bene, non ci voleva un fine di stagione così ma ora inizierò a godermi tutto quello che ho fatto prima. Volevo rischiare di più perché ho capito che non sarebbe bastato nemmeno il record italiano, il mio errore è stato forzare la cosa ma ho voluto provarci a tutti i costi. Ora non vedo l’ora di ricominciare la prossima stagione, le mie odiate indoor per sfidarmi ancora una volta. "