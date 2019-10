Luminosa Bogliolo vince la batteria dei 100 ostacoli, a soli 4 centesimi dal record italiano

Ottime notizie per l’Italia dalle batterie dei 100 metri hs femminili dei Mondiali di atletica di Doha, in Qatar: passa alle semifinali Luminosa Bogliolo, che rientra tra le migliori 24 della rassegna iridata vincendo la seconda batteria con il crono di 12″80 ad appena 0″02 dal personale, stabilito in questa stagione.

Nella seconda batteria Luminosa Bogliolo, complice la squalifica per falsa partenza della favorita numero uno, la statunitense Brianna McNeal (tempo di reazione -0.030), chiude in testa la propria serie in 12″80, andando a precedere la giamaicana Yanique Thompson, seconda in 12.85.

Terza piazza per la belga Anne Zagre, al primato stagionale in 12″91, mentre si qualifica anche l’australiana Brianna Beahan, quarta con 13″11. Devono invece attendere per conoscere il proprio destino la nipponica Ayako Kimura, quinta in 13″19, e la transalpina Fanny Quenot, sesta in 13″51.

A fine gara la poliziotta ha parlato ai microfoni RAI:

" Un piacere esordire vincendo la batteria, mi spiace perché nella falsa ero partita meglio, avei potuto fare di più. Sono un’agonista, a volte è un bene, a volte no, stavolta è andata bene. Non mi sono indurita, come batteria va molto bene, mi sono addormentata sugli ultimi ostacoli, poi ho sentito arrivare la giamaicana e non mi sono fatta battere "