Il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre è ufficialmente iniziato. Il DT Antonio La Torre ha infatti ufficializzato i 65 atleti che prenderanno parte all’evento, di cui 8 vengono dagli inviti della Federazione Internazionale in base ai target numbers per raggiungere il numero minimo di partecipanti per specialità.

Il nome di questi otto atleti sono: Yeman Crippa (10.000 metri), Gloria Hooper (200 metri), Eleonora Vandi (800 metri), Elena Vallortigara (salto in alto), Roberta Bruni (salto con l’asta), Tania Vicenzino (salto in lungo), Ottavia Cestonaro (salto triplo) e Sara Fantini (lancio del martello). Assente purtroppo per infortunio Eleonora Dominici (marcia).

Ai blocchi di partenza si presenteranno dunque 34 uomini e 31 donne, numeri positivi che segnalano la buona crescita delle fondamenta del movimento nazionale. Il quarto posto nell’Europeo a squadre di Bydgoszcz di questa stagione aveva già lasciato ottimi segnali ma La Torre resta comunque cauto in vista della rassegna iridata, consapevole che sarà necessario affrontare l’impegno con la testa giusta e la massima concentrazione; il direttore tecnico ha confermato poi che nelle scelte per la composizione della squadra si è scelto di affidarsi sempre più al criterio della continuità di rendimento in vista soprattutto della prossima estate e di Tokyo.

ECCO L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI PER I MONDIALI 2019 DI DOHA:

Uomini (34)

100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 100m Marcell L. JACOBS G.S Fiamme Oro PD 200m Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 400m Davide RE G.A. Fiamme Gialle 5000m Yemaneberhan CRIPPA G.S Fiamme Oro PD 5000m Said EL OTMANI C.S. Esercito 10.000m Yemaneberhan CRIPPA G.S Fiamme Oro PD 110hs Hassane FOFANA G.S Fiamme Oro PD 110hs Lorenzo PERINI G.S. Aeronautica Mil. 3000st Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 3000st Osama ZOGHLAMI G.S. Aeronautica Mil. / Cus Palermo Alto Stefano SOTTILE G.S Fiamme Azzurre / Atletica Valsesia Alto Gianmarco TAMBERI G.A. Fiamme Gialle Asta Claudio M. STECCHI G.A. Fiamme Gialle Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle / Atl. Piacenza Peso Leonardo FABBRI G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon SS Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Maratona Eyob GHEBREHIWET FANIEL G.S Fiamme Oro PD / Venicemarathon Club Maratona Daniele MEUCCI C.S. Esercito Maratona Yassine RACHIK Atl. Casone Noceto Marcia 20km Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 20km Giorgio RUBINO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Massimo STANO G.S Fiamme Oro PD Marcia 50km Michele ANTONELLI G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Recanati Marcia 50km Teodorico CAPORASO G.S. Aeronautica Mil. / Ass. Sportiva e Culturale Orionina 4x100m Federico CATTANEO G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Riccardi Milano 1946 4x100m Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 4x100m Antonio B. INFANTINO Athletic Club 96 Alteria 4x100m Marcell L. JACOBS G.S Fiamme Oro PD 4x100m Davide MANENTI G.S. Aeronautica Mil. 4x100m Roberto RIGALI Bergamo Stars Atletica 4x100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 4x400m / mista Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano 4x400m / mista Daniele CORSA G.S Fiamme Oro PD / Folgore Brindisi 4x400m / mista Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle 4x400m / mista Brayan LOPEZ Athletic Club 96 Alteria 4x400m / mista Davide RE G.A. Fiamme Gialle 4x400m / mista Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma 4x400m / mista Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle



Donne (31)

200m Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atl. 400m Maria Benedicta CHIGBOLU C.S. Esercito 800m Eleonora VANDI Atl. Avis Macerata 100hs Luminosa BOGLIOLO G.S Fiamme Oro PD / Cus Genova 400hs Ayomide FOLORUNSO G.S Fiamme Oro PD 400hs Linda OLIVIERI G.S Fiamme Oro PD / Atletica Monza 400hs Yadisleidy PEDROSO G.S. Aeronautica Mil. Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atl. Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Lungo Tania VICENZINO C.S. Esercito Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atl. Disco Daisy OSAKUE G.A. Fiamme Gialle / Sisport Martello Sara FANTINI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma Maratona Sara DOSSENA Laguna Running Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 20km Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito Marcia 50km Mariavittoria BECCHETTI Cus Cagliari Marcia 50km Nicole COLOMBI Atl. Brescia 1950 ISPA Group Marcia 50km Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre 4x100m Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 4x100m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre / Calcestruzzi Corradini Excels 4x100m Johanelis HERRERA A. Atl. Brescia 1950 ISPA Group 4x100m Gloria HOOPER C.S. Carabinieri Sez. Atl. 4x100m Alessia PAVESE Atl. Brescia 1950 ISPA Group 4x100m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 4x400m / mista Rebecca BORGA G.A. Fiamme Gialle / Atl. Biotekna Marcon 4x400m / mista Maria Benedicta CHIGBOLU C.S. Esercito 4x400m / mista Ayomide FOLORUNSO G.S Fiamme Oro PD 4x400m / mista Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito 4x400m / mista Alice MANGIONE Atl. Brescia 1950 ISPA Group 4x400m / mista Marta MILANI C.S. Esercito 4x400m / mista Giancarla D. TREVISAN Bracco Atletica

*: convocazione per target number

