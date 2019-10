Si spegne il sogno dell’Italia di approdare in finale nella 4×100 maschile ai Mondiali 2019 di atletica a Doha (Qatar). Non è bastato realizzare il nuovo record nazionale in 38″11 in un contesto rivelatosi di livello stellare.

Federico Cattaneo (che ha preso il posto in prima frazione dell’acciaccato Eseosa Desalu), Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu hanno portato a termine una prova strepitosa, di grande spessore. Il primato italiano, peraltro, resisteva dal lontano 2010, il 38″17 ottenuto a Barcellona da Roberto Donati, Simone Collio, Emanuele Di Gregorio e Maurizio Checcucci.

Il quartetto del Bel Paese ha concluso la prima semifinale in quarta piazza alle spalle della Gran Bretagna (37″56), del Brasile (37″90) e degli Stati Uniti di Christian Coleman e Justin Gatlin (38″03): la qualificazione diretta è sfumata dunque per soli 8 centesimi. Gli azzurri sono stati poi condannati dai tempi della seconda semifinale, dove ben sei squadre hanno stampato un crono inferiore ai 38 secondi. Il Sudafrica, in 37″65, ha preceduto Giappone, Cina, Francia ed Olanda, con queste ultime due ripescate per l’atto conclusivo. Nulla da fare per il Canada nonostante un superlativo 37″91.

Gli italiani hanno sofferto come da pronostico in prima frazione con Cattaneo, poi si sono rifatti sotto grazie ad un incisivo Jacobs; buona la seconda curva effettuata da Manenti, mentre Tortu non è dispiaciuto nel lanciato, tenendosi dietro la Giamaica (impressionante la crisi della nazione caraibica nella prima rassegna iridata senza Usain Bolt). Una staffetta gagliarda, che si è espressa oltre i propri limiti: non abbastanza, tuttavia, per agguantare l’agognata finale.