Ruth Chepngetich vince la Maratona, primo oro per il Kenya, Dossena ed Epis ritirate per il caldo

Ruth Chepngetich ha vinto la Maratona femminile dei Mondiali 2019 di atletica leggera, la prima gara che ha assegnato medaglie nella rassegna iridata iniziata oggi a Doha. La keniana si è imposta col tempo di 2h32:43, la terza donna più veloce di tutti i tempi sui 42 km ha conquistato il suo primo titolo in questa competizione dopo aver vinto la Maratona di Istanbul per due volte (2017-2018) ed essersi messa al collo l’argento nel Mondiale di mezza maratona dello scorso anno. La 25enne ha trionfato nel caldo afoso della capitale del Qatar dove la temperatura percepita ha superato i 40 °C, le condizioni proibitive hanno messo a dura prova tutte le atlete e giungere al traguardo si è rivelata una vera e propria impresa: quella odierna è stata la Maratona iridata più lenta della storia, le ragazze hanno corso con tempi superiori di circa 15 minuti rispetto ai propri personali e questo chiarisce ulteriormente le difficoltà di questa prova.

Medaglia d’argento al collo di Rose Chelimo, atleta del Bahrain che ha chiuso in 2h33:46 e che non è riuscita a difendere il titolo conquistato due anni fa a Londra. La rivelazione porta il nome di Helalia Johannes, sorprendente atleta della Namibia che festeggia la medaglia di bronzo (2h34:15) precedendo la fuoriclasse keniana Edna Kiplagat (2h35:36) la quale non è riuscita a centrare il tris iridato a quasi 40 anni mentre la prima europea è la bielorussa Volha Mazuronak, quinta in 2h36:21. Sara Dossena si è ritirata dopo il 12esimo chilometro, la bergamasca è svenuta a causa del caldo e ha dovuto alzare bandiera bianca con grande delusione, aveva un problema al piede ma avrebbe potuto lottare per una top-10 in condizioni normali. Ritiro forzato anche per Giovanna Epis che ha provato a stringere i denti ma non è riuscita a terminare lo sforzo concludendo attorno al 30esimo chilometro.

Chepngetich aveva provato a forzare già in avvio di gara e attorno al 15esimo chilometro aveva già fatto selezione formando un quintetto al comando completato da Kiplagat, Jepkesho, Johannes, Chelimo. Attorno alla mezza si stacca Jepkesho e rimangono così quattro atlete davanti, poi al 35esimo chilometro l’azione decisa di Chepngetich che stacca rapidamente le compagne di fuga, Chelimo e Johannes si devono arrendere e si accontentano del piazzamento d’onore. In totole si sono ritirate 23 atlete.