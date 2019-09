Sara Dossena si è ritirata dopo il 12esimo chilometro nella Maratona dei Mondiali 2019 di atletica leggera, l’azzurra poteva essere un’outsider per le strade di Doha ma la bergamasca ha dovuto alzare bandiera bianca proprio nelle prime battute di gara. Inizialmente si pensava che la bergamasca avesse deciso di terminare anticipatamente la propria fatica a causa dell’annunciato problema a un piede e invece all’origine del forfait c’è stato uno svenimento dovuto al caldo che ha colpito la capitale del Qatar (si parla di una temperatura percepita di oltre 40 °C anche se si gareggia nella notte locale).

A parlarne è stata la stessa Sara Dossena ai microfoni della Rai: “Per me un ritiro è una cosa inaccettabile, figuriamoci in un Mondiale. Sono svenuta per il caldo e per l’umidità, mi dispiace tantissimo e non ho parole: ci sono condizioni proibitive ma lo sono per tutti, c’è chi ce la fa e chi no ma qui non è più una Maratona ma una corsa a chi arriva. Ha senso? Io per la squadra avrei finito sui gomiti ma non mi hanno fatto finire per ovvi motivi. Io ho perso quattro giorni di allenamento ma non era importante, mi si è presentato uno stato infiammatorio al piede ma non è una cosa che senti in gara: io mi sono ritirata per il caldo, non mi sarei fermata se non fossi svenuta. Sono delusa, non mi volevo fermare”.