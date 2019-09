Tortu settimo in finale con lo stagionale di 10''07! Oro a Coleman, battuto Gatlin

Filippo Tortu aveva scritto una pagina di storia qualificandosi alla Finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di atletica leggera, il velocista brianzolo ha corso un atto conclusivo di assoluto spessore e ha concluso in settima posizione col tempo di 10.07: si tratta del miglior crono stagionale per il 21enne che ha fatto tutto quello che doveva fare, è uscito in maniera positiva dai blocchi di partenza, ha corso un buon lanciato in seconda corsia ed è riuscito a strappare un piazzamento di tutto rispetto. Il primatista nazionale (9.99 lo scorso anno a Madrid) era l’unico atleta bianco al via di questo atto conclusivo e non è arrivato lontano dal britannico Zharnel Hughes (10.03 per il Campione d’Europa) e ha preceduto il canadese Aaron Brown (10.08).

Filippo Tortu ha ribadito la sua caratura internazionale e il risultato odierno deve essere soltanto una base di partenza per il futuro col mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: il nostro portacolori potrà togliersi grandi soddisfazioni anche se la concorrenza è naturalmente spietata nella disciplina regina di questo sport.

Christian ColemanGetty Images

L’uomo più veloce del Pianeta è lo statunitense Chris Coleman, il grande favorito della vigilia ha confermato il suo ruolo di numero 1 e ha trionfato con un perentorio 9.76: miglior prestazione mondiale stagionale, diventa così il sesto di tutti i tempi. Il connazionale Justin Gatlin ha dovuto abdicare a due anni dal trionfo di Londra accontentandosi dell’argento (9.89) appena davanti al canadese Andre De Grasse (9.90, personale), quarto il sudafricano Akani Simbine (9.93), quinto il giamaicano Yohan Blake (9.97).