Mondiali: Giorgio Rubino costretto al forfait nella marcia per un infortunio

Arriva una rinuncia dell’ultimo minuto in casa Italia in vista dei Mondiali 2019 di atletica leggera, che si svolgeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. Infatti Giorgio Rubino non parteciperà alla 20 km di marcia, in programma venerdì 4 ottobre.

Il 33enne romano, che salì sul podio iridato a Berlino 2009 conquistando la medaglia di bronzo, ha accusato una lesione al bicipite femorale destro, che lo ha costretto inevitabilmente al forfait. In gara ci saranno quindi solo due azzurri: Massimo Stano e Matteo Giupponi.

Rubino era pronto a partecipare al settimo mondiale della carriera, con motivazioni importanti. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dalla FIDAL: “Mi trovavo nella miglior condizione della carriera, eravamo sicuri di valere il PB. Questo mi porta a dire che ho voglia di far vedere ancora quello che posso fare sperando di dimostrarlo a Tokyo 2020”.

