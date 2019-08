Nadia Battocletti centra il nuovo record italiano under 20 nei 3000 metri

La 19enne Nadia Battocletti nel corso del meeting di Goteborg, in Svezia, ha fatto segnare il record nazionale under 20 sui 3000 metri piani femminili in 9’04″46, abbattendo un primato che durava dal 6 giugno 1979 (Sabine Ladurner in 9’07″0 a Firenze). L’azzurrina aveva un personale di 9’13″45, dunque ha limato in un colpo solo 9″, per un crono che le vale il secondo posto nelle liste europee della categoria junior del 2019. Così Nadia Battocletti al sito federale:

" È stata una gara pazzesca e sono davvero molto felice. Un risultato importante, che mi dà tanta fiducia per continuare su questa strada e ricompensa gli sforzi di tutte le persone che mi sono sempre vicine, a cominciare dai miei genitori. Qui ho corso anche con la testa, che mi era un po’ mancata agli Europei dove comunque sono salita sul podio nonostante l’infortunio al piede destro che mi aveva tenuto ferma in maggio. Poi, dopo l’argento di Boras, non ho potuto difendere il tricolore assoluto dei 5000 perché ero molto stanca, con bassi valori di ferro, e non era il caso di gareggiare "

" Non ho cercato questo record, non ci ho pensato neanche in allenamento, anche se mio papà e Pierino Endrizzi, che mi seguono sul campo, sapevano che potevo valere un crono anche migliore di questo e infatti non voglio essere pienamente soddisfatta. Ora mi piacerebbe provare i 3000 siepi: avevo già deciso a inizio stagione di cimentarmi in diverse specialità, per capire meglio su cosa puntare in futuro, ma non ci ero riuscita a causa dello stop imprevisto. Quella di oggi è stata una gara molto movimentata, con frequenti rallentamenti e ripartenze, oltre al vento che si sentiva. Mi è capitato più di una volta di essere superata da atlete che poi abbassavano il ritmo, quindi sono stata costretta a sorpassarle di nuovo, e nell’ultimo chilometro ho pagato qualcosa. Devo ammettere però che mi sono divertita un sacco! "

