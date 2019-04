Niente mezza maratona per gli atleti africani a Trieste: "È razzismo"

Una corsa per soli bianchi. Sembra incredibile ma è quanto accadrà al Trieste Running Fest (ex Bavisela), manifestazione podistica in programma dal 3 al 5 maggio nel capoluogo giuliano. La direzione di gara, infatti, ha consentito la partecipazione solo agli atleti bianchi escludendo quelli africani. La decisione ha scatenato inevitabili e immediate polemiche, mentre dall'organizzazione dell'evento sono arrivate le motivazioni della scelta.

" Quest'anno abbiamo deciso di prendere soltanto atleti europei per dare uno stop, affinché vengano presi dei provvedimenti che regolamentino quello che è attualmente un mercimonio di atleti africani di altissimo valore, che vengono semplicemente sfruttati e questa è una cosa che non possiamo più accettare. "

Queste parole sono state pronunciate da Fabio Carini, presidente della Apd Miramar, la società che organizza il festival. Che ha rincarato la dose. "In Italia troppi organizzatori subiscono le pressioni di manager che sfruttano questi atleti e li propongono a costi bassissimi e questo va a scapito della loro dignità, perché molto spesso non intascano niente. Mi spiace se qualcuno se l'è presa, hanno preso una cantonata mostruosa. Ora è il momento che da questa Trieste, città multiculturale, si dica basta allo sport che non è etico. Il nostro obiettivo è che questo non rimanga un fatto isolato ma che si cambino le regole".

Ma la difesa ha retto poco e le accuse di razzismo non sono tardate. "A Trieste siamo arrivati alle epurazioni nello sport - scrive Isabella De Monte, eurodeputata Pd - l'ultima follia di un estremismo che sta impregnando e snaturando la città, sulla quale i più alti rappresentanti politici e istituzionali hanno messo la faccia.

" Davanti a scelte simili la reazione è una sola: l'indignazione. Lo sport è condivisione, unione, uguaglianza, lealtà, rispetto: lo si insegna ai bambini e ai ragazzi. Ma che esempio si dà con scelte simili? Ancora una volta una vergogna inflitta a una città come Trieste e a una regione come il Friuli Venezia Giulia, da sempre culle di civiltà "