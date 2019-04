Osakue scatenata: lancia il disco a 61.35, personale demolito e minimo per i Mondiali

Daisy Osakue scatenata all’Oliver Jackson Twilight Open di Abilene, l’azzurra ha lanciato il suo disco a 61.35 metri: personale migliorato di oltre un metro (era ferma a 60.13) e conquista il minimo di qualificazione per i Mondiali di Doha che era fissato a 61.20.

La 23enne torinese, impegnata negli USA con la maglia gialla di Angelo State University, ha siglato la nona prestazione italiana di sempre: le prime otto appartengono alla primatista nazionale Agnese Maffeis (record a 63.66). Si tratta di un ulteriore passo in avanti per la quinta classificata degli ultimi Europei che sta cercando una sua dimensione a livello internazionale, il prossimo weekend la vedremo all’opera in New Mexico mentre a fine maggio disputerà le finali della Division II della NCAA in Texas. Queste le dichiarazioni rilasciate da Daisy Osakue ai microfoni della Fidal:

" Sono felicissima, non me l’aspettavo. Eravamo ad Abilene per una gara-allenamento e alla fine è andata benissimo, sono ancora incredula. Soddisfatta soprattutto per la costanza della gara e per una serie con un altro lancio da 60 metri. Ho chiamato la mia allenatrice Maria Marello in piena notte, ho svegliato i miei genitori alle 4 italiane, è stato un momento fantastico per loro. Spero di riuscire a continuare su questa strada e di divertirmi… ai Mondiali! Sono in tutt’altra dimensione da oggi. Non ho mai partecipato neanche alla rassegna iridata giovanile, di solito li guardavo in tv dopo pranzo e invece stavolta ci sarò io. Non vedo l’ora, è una sensazione bellissima e mi auguro sia di buon auspicio per il futuro. Sta andando tutto così in fretta. Fino a poche settimane fa speravo di superare i 60, adesso sono già a 61 "