Ottima prestazione di Yeman Crippa al Golden Gala: terzo miglior tempo italiano di sempre

Eccellente performance di Yeman Crippa sui 5000 metri al Golden Gala di Roma. Il ventiduenne mezzofondista nato a Wollo, in Etiopia, ma divenuto italiano per adozione è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 13’09″52, primato personale per oltre dieci secondi rispetto al suo precedente, che era il 13’18″83 di Stanford dello scorso anno.

Crippa, che nella fase iniziale della gara ha perso contatto dal gruppo dei migliori, è stato in grado di procedere in maniera regolare, fino a una grande progressione effettuata nell’ultimo giro e specialmente negli ultimi 100 metri. L’azzurro è stato capace di chiudere in nona posizione e di stampare quello che è, ad oggi, il terzo miglior tempo di sempre mai fatto registrare da un italiano sulla distanza, superando il 13’10″06 di Alberto Cova a Oslo nel 1985 e il 13’11″57 con cui Stefano Mei divenne Campione d’Europa nel 1986 a Stoccarda.

Miglior prestazione italiana rimane sempre quella di Salvatore Antibo a Bologna, l’8 giugno 1990, con il 13’05″59.