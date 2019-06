Parata di stelle all'Olimpico per il Golden Gala, presenti anche i big azzurri

Giovedì 8 giugno andrà in scena il Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera: allo Stadio Olimpico di Roma spazio a tantissimi big del panorama internazionale pronti a regalare grande spettacolo nell’appuntamento intitolato alla memoria di Pietro Mennea.

Sui 200 metri Filippo Tortu se la dovrà vedere col Campione del Mondo Ramil Guliyev, con la grande rivelazione Noah Lyles e con l’altro statunitense Michael Norman. Vedremo all’opera anche Gianmarco Tamberi che ha deciso di rinunciare alle prossime due gare ma che ritornerà proprio per il Golden Gala, il marchigiano incrocerà tanti big del salto in alto come il Campione Olimpico Derek Drouin di rientro da uno stop, il giapponese Naoto Tobe, il Campione d’Europa Mateusz Przybylko, il bronzo iridato Majd Ghazal ma anche Bohdan Bondarenko e Maksim Nedasekau.

Spettacolo sui 100 metri femminili con la britannica Dina Asher-Smith (tre ori all’ultima rassegna continentale), il doppio oro olimpico Elaine Thompson e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. Tante stelle anche tra gli ostacoli (Rai Benjamin, Pascal Martinot-Lagarde, Sergey Shubenkov, Orlando Ortega, Dalilah Muhammad, Kori Carter, Lea Sprunger). Duello nell’asta tra la greca Katerina Stefanidi e la statunitense Sandi Morris ma ci saranno anche la russa Anzhelika Sidorova e la cubana Yarisley Silva mentre nel salto triplo vedremo all’opera il portoghese Pedro Pablo Pichardo, uomo in passato capace di volare oltre i 18 metri. Da non perdere Genzebe Dibaba sui 1500 metri.

Rispondono presente anche la serba Ivana Spanovic (stella del lungo) e la ceca Barbora Spotakova (primatista mondiale del giavellotto), Nijel Amos è la presenza di spicco sugli 800 mentre sui 5000 si preannuncia battaglia tra il Campione del Mondo Muktar Edris e Selemon Barega. Tantissimi italiani in startlist oltre a quelli già citati: Raphaela Lukudo sui 400, Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, Yeman Crippa sui 5000, Yohanes Chiappinelli sui 3000 siepi, Leonardo Fabbri nel peso, Sonia Malavisi nell’asta.

Al Golden Gala sono previste 14 Diamond Disciplines: per gli uomini 200, 800, 5000, 110 ostacoli, alto, triplo e peso; per le donne 100, 400, 1500, 400 ostacoli, asta, lungo e giavellotto. Nel programma di Roma anche altre due gare maschili, i 400 ostacoli e i 3000 siepi.