Rhea Bullos, la campionessa dai piedi firmati: l’11enne filippina fa il giro del mondo

La potenza dei bambini è quella di vedere il lato migliore delle cose anche dove le difficoltà non lasciano spiragli di luce di positività. Vedono uno stadio in due porte fatte con gli zaini o una fortezza in una serie di montagne di sabbia venute su con secchielli di plastica. Una storia dal sapore simile arriva dalle Filippine: lei si chiama Rhea Bullos, ha 11 anni e vive la sua infanzia sulle piste d’atletica.

Va alle elementari e corre talmente forte che conquista la qualificazione alle finali della sua regione, il Visayas Occidentale. Lei ovviamente si presenta, ma senza le scarpe. Non può permettersele. La povertà che attanaglia la sua famiglia è tale da non poterle fornire l’unico strumento che potrebbe consentire allo sport che ama di diventare il suo futuro, la chiave per poter evadere dalla miseria. A Rhea, però, bastano delle bende – ingegnosamente sistemate sulla pianta, attorno al tallone, su collo e su ogni dito del piede – per volare. Alla “calzatura” non brevettata manca solo il brand e lei sceglie il meglio, quello che protegge i piedi dei campioni che ha visto in tv: Nike. Con un pennarello ha disegnato il logo del marchio sportivo per antonomasia. Qui si vede l’inconsapevole follia dei bambini: Nike non rappresenta per lei il canone del campione ma la sua polvere magica, l’ingrediente segreto. Vince tutto, 400, 800 e 1500 metri e la sua storia rompe le barriere isolane e grazie al web conquista il mondo: l’allenatore posta le foto dei piedi incerottati sui social e nonostante fossero sporchi e conciati male fanno innamorare tutti.

Da vera campionessa anche lei, adesso, ha la possibilità di correre con delle scarpe all’altezza del suo talento: dopo il post ha ricevuto un paio di Nike (oltre a delle calze e un borsone sportivo) dal SM Store della città di Iloilo. Adesso ha smesso di essere la campionessa bendata, anche se era piuttosto affascinante pensare che ci fosse un riferimento alla dea della Fortuna, la personificazione del concetto di caso. Anche lei era bendata, e come la ricchezza aveva voltato le spalle a le lei e la sua famiglia, adesso la Giustizia ha fatto il suo corso perchè niente ha più valore dell’immaginazione dei bambini.