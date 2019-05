All'indomani della discussa sentenza del TAS che ha dato via libera alle nuove regole IAAF sugli atleti iperandrogini, Caster Semenya rilancia e venerdì - come riferisce l'AFP - sarà regolarmente al via negli 800 metri al meeting di Doha che apre la stagione della Diamond League. Per gli atleti sarà l'occasione di testare la pista dove dal 27 settembre al 6 ottobre si svolgeranno i prossimi Mondiali, a cui la campionessa sudafricana se vorrà partecipare dovrà sottoporsi ad una serie di cure per ridurre il suo livello di testosterone. Il TAS, infatti, esprimendo "serie preoccupazioni riguardo alla futura applicazione pratica di questo regolamento" ha respinto il ricorso di Semenya. Una decisione che fa discutere e lo farà per tutto il corso della stagione.

" Per un decennio la Iaaf ha cercato di rallentarmi, ma questo invece mi ha reso più forte. La decisione del TAS non mi fermerà "

Ha commentato Semenya, in una dichiarazione rilasciata dal suo team legale. "Il TAS non ha convalidato le regole della IAAF, ha semplicemente respinto le richieste di Semenya", ha chiarito il segretario generale del Tribunale, Mathieu Reeb. "Spetta alla IAAF ora lavorare sui suoi regolamenti per adattarlo alle riserve da noi suggerite". Allo stato attuale, le regole della IAAF non si applicheranno fino a quando la Federazione non avrà corretto gli aspetti controversi indicati dal TAS. Tre sono gli aspetti particolarmente problematici per gli esperti. In primo luogo, la difficoltà di applicare il principio della responsabilità oggettiva fissando una soglia di testosterone da rispettare; la difficoltà di provare l'effettivo vantaggio atletico tra gli atleti con iperandrogenismo sulle distanze tra i 1500 metri e il miglio; infine, i possibili effetti collaterali del trattamento ormonale.

" Loro ridono di me perché sono diversa. Io rido di loro perché sono tutti uguali "

Se non è una vittoria per la IAAF, la decisione del Tas è senza subbio una sconfitta per Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800, e per gli altri atleti con iperandrogenismo che dovranno sottoporsi ad uno specifico regolamento, anche se modificato. Mentre il TAS ha rilevato che i regolamenti sugli atleti 'Dds' (differenze dello sviluppo sessuale) sono effettivamente "discriminatori", ha rilevato, sulla base delle prove presentate dalle parti nel corso del procedimento, che "tale discriminazione era un mezzo necessario, ragionevole e proporzionato per raggiungere l'obiettivo della Iaaf di preservare l'integrità dell'atletica femminile in alcune discipline".

Così come Semenya, anche le medaglie di bronzo e argento negli 800 alle Olimpiadi di Rio nel 2016, Francine Niyonsaba (Burundi) e Margaret Wambui (Kenya), sono state riconosciute atlete con iperandrogenismo. La velocista indiana Dutee Chand, sospesa nel 2014 proprio a causa del suo iperandrogenismo, ha voluto esprimere il suo sostegno alla campionessa sudafricana. "Sono triste per lei, ha sofferto come me. Aumentare o diminuire il testosterone non è nostra responsabilità", ha detto Chand medaglia d'argento nei 100 e 200 metri ai Giochi asiatici di Giacarta dello scorso anno che ha avviato a sua volta una lunga battaglia legale dopo la sospensione.

Sul caso è intervenuto anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, secondo cui "se medici e scienziati hanno deciso così, essendo persone di grande competenza, penso si possa solo rispettare. Chi è in grado di dire se è giusto o sbagliato? Io no di certo". Al fianco di Semenya si è schierata Liesl Gerntholtz, vice direttrice esecutiva del Programma di Human Rights Watch e direttrice esecutiva della divisione Donne: "Le donne con variazioni di intersessualità hanno lo stesso diritto alla dignità e al controllo sui loro corpi delle altre donne". Anche il ministro delle donne sudafricano Bathabile Dlamini ha detto di essere "estremamente delusa" così come il suo omologo dello sport Tokozile Xasa che si è dichiarato "offeso" dalla decisione del TAS.

di Antonio Martelli