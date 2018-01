Show di Larissa Iapichino: la figlia di Fiona May vola a 6.12 nel lungo

Show di una scatenata Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May e di papà Gianni. La 15enne, a Padova, oggi pomeriggio ha saltato 6.12 metri (in lungo). Una misura di assoluto rilievo, stampata nell’ambito di un pentathlon (vinto con 3707 punti, nuovo primato nazionale tra le under 16).

La toscana si è migliorata di ben 18 cm (lo scorso 30 settembre saltò 5.94 a Livorno). Per quanto riguarda la categoria questa è la sesta prestazione italiana di tutti i tempi.

Alla sua età, Fiona aveva già saltato 6.30 prima di vincere medaglie olimpiche e mondiali. Vedremo se la figlia saprà ripercorrere quelle orme ma intanto i primi passi sono estremamente confortanti.