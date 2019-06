Show di Stefano Sottile a Rieti: 2.30, sfiorato il record Under 23 di Tamberi

Show di Stefano Sottile ai Campionati Italiani Juniores e Promesse in corso a Rieti: il 21enne ha infatti saltato 2.30 metri e ha così ottenuto il minimo per i Mondiali di Doha. Prestazione superlativa da parte del piemontese, già Campione del mondo Allievi nel 2015, che ha migliorato il proprio personale di ben 6 centimetri e ha sfiorato la miglior prestazione italiana under 23 (il 2.31 di Gianmarco Tamberi). Stefano Sottile è stato impeccabile fino a 2.25, poi ha tentato il tutto per tutto ed è riuscito nell’impresa. Dopo aver agguantato l’obiettivo non si è accontentato e ha addirittura tentato 2.32 senza riuscirci. A premiare l’atleta delle Fiamme Azzurre, al momento in cima alle liste stagionali italiane è stata l’icona Sara Simeoni.

Sono esaltatissimo per la misura, dopo il salto a 2,25 mi sono sentito come volare, allora ho provato questo 2.30 per cercare di abbattere il muro e al terzo tentativo con l’aiuto del pubblico sono riuscito a valicarli. Poi al 2.32 ho finito le energie. Gimbo Tamberi mi ha chiamato subito, mi ha fatto i complimenti, era contentissimo, ha detto che mi deve battere adesso! Anche io spero per lui che salti più di quanto abbia fatto finora

" Gli ultimi anni? Dopo la vittoria ai Mondiali under 18 di Cali ho avuto una serie di infortuni. Strappo al bicipite femorale, microfrattura al quinto metatarso del piede di stacco, per citarne alcuni. Quest’anno sono tornato, ma non mi aspettavo così tanto, pensavo a un 2,25, un 2,26. Così invece si entra nell’atletica dei grandi, con una misura che mi fa ben sperare. Sono molto contento perché era anche un buon salto e spero di salire ancora di più, grazie alla mia allenatrice Valeria Musso che mi segue a Torino e che adoro. Fuori dalla pedana sono un ragazzo semplice, a cui piace andare in giro con gli amici. Sono anche un appassionato di informatica, ogni tanto mi metto a smanettare con i computer, ma non sono un ‘nerd’ "