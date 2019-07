Stefano Sottile, 21enne predestinato e leader mondiale del salto in alto: non c'è solo Tamberi

Non di solo Gianmarco Tamberi vive e prospera il salto in alto italiano: da ieri è comparsa una nuova stella nel firmamento azzurro, ovvero lo strepitoso valsesiano doc (di Borgosesia, provincia di Vercelli) Stefano Sottile capace nei campionati Assoluti italiani di superare quota 2.33. Dopo aver autografato la ragguardevole misura di 2.30 ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Rieti lo scorso 8 giugno strappando il pass per i Mondiali di Doha il 21enne piemontese si è tolto lo sfizio di borseggiare a Tamberi il record italiano under 23 del salto in alto migliorandolo di due centimetri. Questa è indubbiamente un’ottima notizia per l’atletica tricolore che ai Campionati Mondiali di settembre/ottobre potrà schierare due punte di comprovato valore sulla pedana di Doha.

Tamberi/Sottile, la nuova rivalità dell’alto

Di primo acchito verrebbe da pensare a una sorta rivalità perfetta: l’uno istrione e spontaneo, l’altro timido e controllato, l’uno stacca con il piede sinistro l’altro col piede opposto dall’altra parte della pedana; entrambi accomunati da una determinazione fuori dal comune e da una classe innata da predestinati. Niente di tutto ciò. Già, perché i due sono legati da una granitica amicizia, basti pensare al tifo da stadio fatto da Gimbo nella giornata di domenica per il giovane collega dal divano di casa (vedere per credere la storia Instagram di Tamberi) e al messaggio consegnato ai social dopo la gara. La speranza è che le due punte azzurre si stimolino e rincorrano a vicenda spostando l’asticella sempre più in alto.

Non è un signor nessuno

Gli sportivi più attenti ricorderanno che Stefano Sottile aveva già fatto parlare di sé – eccome! – nell’estate del 2015 laureandosi campione del mondo allievi con pazzesco salto a 2.20 al culmine di una progressione da brividi. Quindi cosa è successo nell’ultimo quadriennio? Qualche infortunio di troppo, i flop in serie ai Mondiali e agli Europei Under 20 e infine l’altalena emotiva del 2019: 2.30 da urlo a Rieti, il quarto posto agli Europei Under 23 nonostante i galloni da favorito quindi il 2.33 della consacrazione festeggiato a Bressanone con la famiglia, l’allenatrice Valeria Musso e la fidanzata Erica Marchetti (saltatrice in alto e pure lei impegnata negli Assoluti).

Nel gotha dell’alto italiano

I migliori altisti azzurri di sempre

ATLETA MISURE EVENTO Gianmarco Tamberi 2.39 Montecarlo, 2016 Stefano Sottile 2.33 Bressanone, 2019 Marcello Benvenuti 2.33 Verona, 1989 Marco Fassinotti 2.33 Oslo, 2015 Luca Toso 2.32 Torino, 1988 Andrea Bettinelli 2.31 Rieti, 2003 Giulio Ciotti 2.31 Viersen, 2006 Silvano Chesani 2.31 Modena, 2013 Massimo Di Giorgio 2.30 Udine 1991 Roberto Ferrari 2.30 Roma, 1993 Alessandro Talotti 2.30 Firenze, 2003 Nicola Ciotti 2.30 Viersen, 2003

A 21 anni appena Stefano detiene già la palma di secondo miglior altista italiano della storia grazie al 2.33, ma gli infortuni e le esitazioni sono ormai un lontano ricordo e, più che un exploit, il risultato degli Assoluti è da interpretarsi come un passaggio fisiologico di una naturale progressione inaugurata nell’inverno 2018 con il 2.24 della rinascita ai Campionati Italiani Indoor di Ancona. Al momento il ragazzo di Borgosesia può fregiarsi della miglior misura stagionale al mondo al pari di Ivanyuk e Akimenko, guardando dall’alto verso il basso mostri sacri del calibro di Bondarenko, Barshim, Gazhal e dello stesso Tamberi: non resta che perfezionare la forma per presentarsi a Doha nel pieno delle forze, a braccetto con l’amico Gimbo.