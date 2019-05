Italia show, 4×100 da sballo in finale con 38"29

Show magistrale dell’Italia ai Mondiali 2019 di staffette, la 4×100 maschile si esalta e vince la propria batteria a Yokohama (Giappone): il nostro quartetto giganteggia nel Sol Levante, trionfa con un perentorio 38.29, surclassa la Francia e stacca il pass per l’atto conclusivo di domani dove si potrà anche cercare di lottare per il podio. Gli azzurri, grazie al risultato odierno, ottengono anche una comoda qualificazione ai Mondiali di Doha che si disputeranno tra fine settembre e inizio ottobre: saremo presenti in Qatar con entrambe le staffette veloci, la 4×400 femminile è a un passo dalla rassegna iridata e la 4×400 maschile proverà a raggiungere l’obiettivo tramite la finale B di domani.

Questa Italia si è spinta ad appena 12 centesimi dal record nazionale (38.17 datato 1° agosto 2010), il crono odierno è il secondo di sempre per una formazione del Bel Paese. Eseosa Desalu ha faticato in partenza ma poi si è ben disteso e ha cambiato alla perfezione con Marcell Jacobs il quale ha pennellato una seconda frazione da urlo, testimone passato alla perfezione a un tonico Davide Manenti che ci porta in prima posizione e poi il fenomeno Filippo Tortu sciorina tutta la sua classe tagliando il traguardo in prima posizione davanti alla Francia di Vicaut (38.46) e alla Turchia di Guliyev (38.47). L’Italia si presenta in finale col terzo crono assoluto. Il miglior tempo è della Gran Bretagna (38.11) che ha preceduto il Brasile in prima batteria (38.22), USA in finale con 38.34 davanti alla Cina (38.51) in terza batteria, avanza anche la Giamaica (38.51) ripescata insieme alla Turchia.

4×100 femminile in finale e qualificata ai Mondiali di Doha

L’Italia fa saltare il banco ai Mondiali 2019 di staffette, la 4×100 femminile vola in finale con un eccellente 43.40: le azzurre chiudono la propria batteria al quarto posto grazie a una prestazione di sostanza e staccano il pass per l’atto conclusivo in programma domani a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si qualifica di diritto anche ai Mondiali di Doha che andranno in scena tra fine settembre e inizio ottobre, bastava essere tra le migliori otto per volare in Qatar e le azzurre hanno raggiunto l’obiettivo con grande piglio. Tra l’altro la prova non è stata perfetta, l’ultimo cambio tra Anna Bongiorni e Irene Siragusa è stato completamente sbagliato e ci ha fatto perdere decimi preziosi, molto bene invece le prime due frazioni interpretate alla perfezione da Johanelis Herrera Abreu e Gloria Hooper. L’Italia ha concluso la propria batteria al quarto posto alle spalle di Germania (43.03), Giamaica (43.08) e Australia (43.19) e accede alla finale col sesto crono complessivo, miglior tempo assoluto per gli USA (42.51) che domani andranno a caccia della vittoria, rivedremo all’opera anche Brasile (43.07), Trinidad & Tobago (43.67) e Danimarca (43.90). La sensazione è che le azzurre, registrando alla perfezione tutti i cambi, possano seriamente insidiare il record nazionale (43.05).

Italia scatenata, 4×400 femminile in finale

La 4×400 femminile si è qualificata alla finale grazie a una prestazione magistrale offerta in batteria: secondo posto con un eccellente 3:29.08 e accesso diretto all’atto conclusivo che andrà in scena domani, senza dover sperare in qualche ripescaggio. Il nostro quartetto è stato encomiabile e con estrema disinvoltura ha staccato il pass per la gara di domani, la prestazione odierna vale anche una seria ipoteca sulla qualificazione ai Mondiali di Doha che andranno in scena tra fine settembre e inizio ottobre: per volare in Qatar basterà concludere la finale, un’eventuale squalifica invece ci estrometterebbe dalla rassegna iridata. L’Italia, bronzo agli ultimi Europei indoor, si è distinta anche perché non è stata schierata la formazione tipo, Raphaela Lukudo è infatti stata dirottata sulla 4×400 mista che si disputerà tra poco. Apertura fantastica di Maria Benedicta Chigbolu che ha coperto la propria frazione in 51.40 e ha passato il testimone ad Ayomide Folorunso, capace di replicare il tempo della compagna di squadra: a metà gara l’Italia è addirittura in testa davanti agli USA. La terza staffettista è la giovane Elisabetta Vandi che si difende strenuamente e conclude la propria fatica in seconda posizione, l’ultimo giro di pista è affare dell’esperta Chiara Bazzoni che non delude le aspettative e ci regala la piazza d’onore alle spalle delle americane (3:25.72).Gli USA di Jaide Stepter, Jordan Lavender, Joanna Atkins e Courtney Okolo chiudono con il miglior tempo in assoluto. L’Italia si presenta in finale con il settimo crono, domani vedremo all’opera anche Polonia (3:28.05), Gran Bretagna (3:28.31), Ucraina (3:27.71), Canada (3:28.75), Giamaica (3:28.80), Svizzera (3:29.15).