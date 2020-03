Tamberi: "Ad Ancona ho avuto un problema tecnico, ho capito qual era e so che valgo di più"

Ginmarco Tamberi, intervistato da Atletica TV, è ritornato sulla cocente delusione dei Campionati italiani Indoor di Ancona e di Belgrado, prima del riscatto ol 2.31 saltato a Siena.

" Non ho dormito per quattro notti dopo Ancona. Il ‘trauma’ degli Assoluti doveva finire in fretta e allora ho deciso di tagliare i capelli per dare una svolta netta e chiuderla lì. Ad Ancona ho avuto un problema tecnico dovuto alla rincorsa, perchè staccavo troppo sotto al materassone. Capito quello, a Siena valevo anche più del 2,31 che ho saltato, nonostante non abbia preparato la stagione indoor, considerato anche un peso intorno ai 79 chili invece dei 75-76 classici dei miei periodi-gara. Non volevamo stressare troppoil mio fisico con una preparazione eccessiva. "

Il Coronavirus sta mettendo paura su scala mondiale e qualcuno ha anche ventilato l'ipotesi che non si disputino i Gochi Olimpici di Tokyo. Gimbo, che già quattro anni fa dovette rinunciare al sogno di Rio 2016 per un grave infortunio a una caviglia proprio a ridosso della kermesse a cinque cerchi:

" Non posso pensare a un eventuale slittamento, o ancora peggio un annullamento, dei Giochi Olimpici. Non ci sto! In ogni caso queste voci influiscono zero sulla mia preparazione. In NBA hanno vietato di fare autografi e dare il ‘cinque’ ai tifosi, io farei davvero fatica a non fare selfie con le persone che mi sostengono. Sento che sarà un anno pieno di emozioni e non vedo l’ora di viverlo. È il momento che attendo da quattro anni e adesso mi sembra fin troppo corta l’attesa. "

All'intervista ha partecipato anche il collega del Corriere dello Sport Alessandro Volpe, con cui si è parlato delle condizioni generali del salto in alto in questo periodo:

Su Barshim metto la mano sul fuoco: è indiscutibile che sia il principale favorito a Tokyo. L’ho sentito proprio ieri, ci siamo chiamati, lui ha bisogno di allenarsi poco o niente per volare. Per tutti gli altri, non siamo più al 2016 quando sembrava fosse scomparsa la forza di gravità: lottavamo tutti con l’asticella a 2,40, invece nelle ultime stagioni il livello è sceso, e di molto, perché quasi tutti abbiamo avuto problemi fisici e ci siamo operati. Questa è la mia storia di rivincita e voglio godermela fino in fondo