" Ho fatto parecchie stupidaggini prima del 2,29. Pensavo 2,26 potesse bastare, non volevo più sprecare nulla. Al terzo tentativo a 2,29 ho detto ‘se esco così distruggo tutto!’ "

E' il commento di Gianmarco Tamberi dopo le qualificazioni nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Doha. Il marchigiano ha conquistato l'accesso alla finale.

"Sono contento di aver trovato una buona idea di salto già dal riscaldamento. Mi sento bene fisicamente e molto bene mentalmente. Oggi ho speso, non posso negarlo, ci ho messo tanta energia e adrenalina. Ma adesso ci sono due giorni per recuperare", ha spiegato.

"Me lo aspettavo che qualcuno dei favoriti potesse uscire di scena: io partivo da outsider ma volevo prendermi questo posto in finale a tutti i costi. Quando sei qui devi tirar fuori il... carattere. Avevo una carica pazzesca per gareggiare, una voglia tremenda, mi sentivo quasi un bambino perché non vedevo l’ora di scendere in pedana. Ho chiamato la clap una volta sola, poi le motivazioni le ho trovate dentro. Voglio provarci fino in fondo", ha aggiunto l'azzurro.