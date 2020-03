Tamberi: "Dopo gli Assoluti ero arrabbiato e dispiaciuto, so di valere 2,34"

Gianmarco Tamberi sta pian piano ritrovando la migliore condizione. Il 2,30 ottenuto a Siena fa ben sperare per il futuro e soprattutto per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Il saltatore azzurro nella gara in terra toscana ha provato anche a superare la misura di 2,34 non andandoci troppo lontano, ricordiamo che per staccare il pass per l’evento a cinque cerchi è necessario saltare 2,33.

L’atleta delle Fiamme Gialle è rimasto molto deluso dalla sua prestazione ai Campionati Italiani Assoluti di Ancona dove si è fermato a quota 2,20:

" Sembrerà da matti ma dopo gli Assoluti ero talmente arrabbiato e dispiaciuto che non riuscivo a capacitarmi. I primi due tentativi a 2,34 non erano male, sono misure che so di valere anche se non abbiamo preparato la stagione indoor. Non abbiamo scaricato per più di venti giorni, quindi il lavoro si sente, e questa era la prima gara con rincorsa completa perché le prime due le avevo fatte con nove passi. Si vede tanto margine e tante possibilità. "

Tamberi è sicuro di poter superare la misura che varrebbe la qualificazione a Tokyo 2020:

" Oggi 2,34 ci stava, ma ero anche un po’ stanco e appagato di aver ottenuto quello che finalmente cercavo. Nelle ultime due gare finivo troppo sotto, oggi ho provato a correggere: di solito comincio i salti di riscaldamento con 5 passi, poi 7, poi 9, poi 11, invece oggi per evitare che la mia testa ‘telemetrasse’ l’asticella ho iniziato direttamente con 11 passi tenendomi molto lontano. Ho cambiato idea 1500 volte tra ‘vengo’ e ‘non vengo’, ma alla fine mi sono convinto, c’era questa gara in calendario ed è andata bene così "

