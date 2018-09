Tamberi parteciperà agli Assoluti di Pescara: i tifosi hanno detto sì

"Domenica 9 settembre devo partecipare ai Campionati Italiani Assoluti a Pescara": con queste parole Gianmarco Tamberi annuncia l’esito del sondaggio lanciato sui social circa una sua partecipazione alla rassegna nazionale di atletica. L’esito è stato positivo, ed ora a Gimbo non resta che rinunciare alle vacanze per una settimana fino alla gara di salto in alto.

" Anche io avevo votato SI!!! Nel mio subconscio volevo gareggiare e voi avete scelto la cosa giusta anche non sapendolo... C'è un motivo se ho i migliori tifosi al mondo....

"

Sondaggio molto partecipato: dei 12346 utenti che hanno espresso la loro opinione, ben 7009 hanno dichiarato di voler vedere l’azzurro competere, mentre i rimanenti 5337 hanno consigliato all’atleta una vacanza. Tamberi ha comunque rassicurato i tifosi sul proprio stato di forma, asserendo di non avere problemi.