Tempo strepitoso per Tortu a Rieti nei 100m: 9.97 ventoso, record non omologabile

Filippo Tortu ha vinto i 100 metri al meeting di Rieti con il tempo di 9 secondi e 97 centesimi. Una prestazione che non può essere convalidata come record italiano, in quanto il vento di +2,4 m/s è superiore ai limiti consentiti.

Nonostante una partenza non impeccabile, Tortu è poi esploso in una straordinaria progressione fino al traguardo che lo conferma a 20 anni ancora come uno dei migliori velocisti in circolazione. Tortu ha preceduto il canadese Aaron Brown, secondo in 10.00 netti.

" Peccato per il vento, non me ne va mai bene una. Ma resta una delle giornata più belle della mia vita, una cornice stupenda. Correvo contro alcuni dei velocisti più forti, dopo i primi 50m ho pensato solo a correre rilassato e alla fine il tempo è arrivato. Non potevo chiedere un esordio migliore, ora vediamo come andrà avanti la stagione "

tortu è già il primatista italiano dei 100 m con 9.9, stabilito a Madrid nell'estate del 2018.