Tokyo 2020, maratona e marcia si disputeranno in ultimi 4 giorni gare

La maratona maschile delle prossime Olimpiadi, trasferita da Tokyo a Sapporo, sull'isola di Hokkaido nel nord del Giappone, per evitare il caldo estremo, inizierà alle 7 del mattino del 9 agosto, il giorno di chiusura dei Giochi. Lo ha ha annunciato il Comitato Olimpico Internazionale. Le gare di maratona e la marcia sono state riprogrammate per essere disputate in quattro giorni consecutivi, dal 6 al 9 agosto. In dettaglio la 20 km di marcia maschile si svolgerà il 6 agosto alle 16:30 locali; il giorno seguente è stata fissata la 50 km di marcia maschile (5:30) e la 20 km di marcia femminile (16.30). La maratona femminile è prevista per l'8 agosto alle 7; quella maschile, come detto, il giorno successivo alla stessa ora.