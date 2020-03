L'atletica a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario della rassegna olimpica

Sede e gare

Le gare di atletica si disputeranno dal 31 luglio al 9 agosto nel Nuovo stadio olimpico di Tokyo. Le prove di marcia e le maratone, invece, sono state spostate a Sapporo per problemi legati al caldo e al clima, mentre avrebbero dovuto disputarsi lungo le vie della capitale nipponica, con partenza dal Palazzo Imperiale. In tutto sono 48 le gare di atletica in questa edizione dei Giochi: 24 maschili, 23 femminili e per la prima volta una mista (la 4x400).

Filippo TortuImago

Regolamento

Il metodo di qualificazione è cambiato rispetto al solito. Conta innazitutto il World Ranking IAAF, che un atleta si costruirà con i piazzamenti ottenuti in eventi nazionali e internazionali tra il 26 settembre 2019 e il 29 giugno 2020. Gli atleti che non saranno abbastanza in alto in classifica potranno qualificarsi ottenendo dei tempi o delle misure minime. Chi ha ottenuto il minimo tra il 1° maggio 2019 e il 26 settembre 2019 sarà sottoposto a una valutazione tecnica che tiene conto di alcuni parametri. C'è un numero massimo di posti a disposizione per evento (ad esempio 56 nei 100 metri o 80 nella maratona). Ogni Paese può iscrivere un massimo di tre atleti al singolo evento e portare un quarto come riserva. Nelle staffette ogni nazione è rappresentata da una sola squadra.

Calendario (finali)

31 luglio - marcia 20 km uomini, 10.000 uomini

1° agosto - disco uomini, 4x400 metri mista, 100 metri donne

2 agosto - maratona donne, peso donne, alto uomini, triplo donne, 100 metri uomini

3 agosto - lungo uomini, 100 ostacoli donne, disco donne, 3000 siepi uomini, 5000 donne

4 agosto - lungo donne, 400 ostacoli uomini, asta uomini, martello donne, 800 donne, 200 donne

5 agosto - 400 ostacoli donne, 3000 siepi donne, martello uomini, 800 uomini, 200 uomini

6 agosto - triplo uomini, peso uomini, 110 ostacoli uomini, asta donne, 400 uomini

7 agosto - marcia 20 km donne, giavellotto donne, 5000 uomini, 400 donne, 1500 donne, 4x100 donne, 4x100 uomini

8 agosto - marcia 50 km uomini, alto donne, 10.000 donne, giavellotto uomini, 1500 uomini, 4x400 donne, 4x400 uomini

9 agosto - maratona uomini

L'Italia

Ai Giochi di Tokyo abbiamo ufficialmente le staffette 4x100 donne e 4x400 uomini (sono entrambi pass assegnati per nazione e non nonimali). Una volta a ranghi completi, l'obiettivo tornare sul podio visto che l'ultima medaglia azzurra a cinque cerchi è il bronzo di Fabrizio Donato nel triplo a Londra 2012. Le speranze maggiori vanno riposte in Gianmarco Tamberi (alto), Massimo Stano e Antonella Palmisano (20 km marcia), nella speranza di trovare qualche exploit. Da seguire, tra gli altri, Filippo Tortu, che andrà a caccia della finale nella gara delle gare: i 100 metri.

Atleti da seguire

In contumacia di Usain Bolt, faro carismatico e simbolo dell'atletica fino al 2017, gli atleti che meritano essere seguiti sono numerosi. Tra questi, Armand "Mondo" Duplantis. Il 20enne svedese esordirà ai Giochi dopo aver più volte battuto il record del mondo indoor di salto con l'asta e promette spettacolo.

Duplantis e l'eredità di Bolt da raccogliereEurosport

Storia

Lo sport più simbolico dei Giochi olimpici è presente nel programma fin dagli albori della rassegna moderna, cioè da Atene 1896. Nella storia sono state in tutto 52 le tipologie di gara presenti, mentre a Tokyo sono 25 per gli uomini e 24 per le donne (l'unica gara che disputano solo i maschi è la 50 km di marcia). L'ultimo evento a uscire dal programma sono stati i 10.000 metri di marcia, assenti da Helsinki 1952. L'atletica femminile entra nel programma olimpico ad Amsterdam 1928 e, gradualmente, raggiunge la quasi totalità degli eventi maschili a Pechino 2008, con l'aggiunta dei 3000 siepi. La Nazione più medagliata sono decisamente gli Stati Uniti: 795 podi totali, comprese 332 medaglie d'oro. L'Italia è tredicesima in classifica con 19 ori, 15 argenti 26 bronzi (60 medaglie totali). L'atleta più medagliato è il finlandese Paavo Nurmi che tra il 1920 e il 1928 vinse 9 ori e 3 argenti tra mezzofondo e siepi. Seguono Carl Lewis (9 ori e un argento) e Usain Bolt (8 ori) mentre tra le donne nessuna ha fatto meglio di Allyson Felix (6 ori e 3 argenti). L'azzurro più titolato è Ugo Frigerio, 3 ori e un bronzo nella marcia tra il 1920 e il 1932.