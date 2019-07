Tornado Noah Lyles a Losanna: 19"50 sui 200 metri, registra il quarto tempo di sempre

Spettacolo impareggiabile per l’ottava tappa della Diamond League 2019 andata in scena alla Pontaise di Losanna, in Svizzera. La serata ha regalato tre primati mondiali stagionali e ha visto consacrarsi definitivamente la stella di Noah Lyles che ha corso i 200 metri in 19"50 registrando il nuovo record del meeting, strappato a Usain Bolt, e stampando il quarto tempo di sempre sulla distanza.

Lo show di serata è firmato Lyles

Doveva essere il momento più atteso della serata e la gara non ha tradito le aspettative. Il 22enne statunitense Noah Lyles chiude in 19"50 facendo registrare il quarto miglior tempo di sempre (alle spalle soltanto del 19"19 di Bolt (primato mondiale), del 19"26 di Yohann Blake e del 19"32 di Michael Johnson). Record nazionale e primato personale per l’ecuadoriano Alex Quinonez (19.87), appena davanti alla coppia canadese formata da Andre de Grasse (19.92) e Aaron Brown (19.95). Il turco campione mondiale in carica Ramil Guliyev (20.01) è invece soltanto quinto.