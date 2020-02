Tortu campione italiano indoor dei 60 metri con 6.60, Vallortigara vola oltre l'1.96

Filippo Tortu re dei 60 metri

Dopo essersi nascosto tra batterie e semifinale, Filippo Tortu scopre le sue carte nella finalissima dei 60 metri ai campionati italiani al coperto del PalaIndoor di Ancora regolando il rivale Massimiliano Ferraro con buon 6.60, di sei centesimi più basso rispetto al crono del secondo classificato. La partenza è al solito approssimativa, ma nella fase di lanciato il nostro velocista di punta si "sbrana" Ferraro con azione fluida e potente allo stesso tempo. Buon segnale in vista del proseguio della stagione olimpica...

Salto in alto: exploit Vallortigara

Elena Vallortigara ha stra vinto la sfida con Alessia Trost nel salto in alto femminile confermandosi campionessa italiana indoor. La portabandiera dei carabinieri si è imposta con la ragguardevole misura di 1.96, centrando il minimo Fidal per i Giochi di Tokyo 2020. La rivale si è invece fermata a 1.90, saltato al terzo tentativo: a 1.92, tuttavia, tutti i suoi salti sono risultati infruttuosi. Davvero una bella prova per la Vallortigara, capace di stampare la quinta prestazione mondiale stagionale asfaltando il suo personale; ora invece per Alessia Trost è sempre più corsa contro il tempo: per staccare il pass olimpico dovrà trovar la tanto agognata brillantezza al più presto.

Getto del peso: Fabbri supremacy

Il pesista toscano Leonardo Fabbri si conferma solidissimo nel getto del peso scagliando una “cannonata” a 21.45, 14 centimetri rispetto al suo personale nonché record italiano. Non c’è concorrenza agli Assoluti per il ragazzone classe 1997, ormai tra le “punte” del nostro movimento. Campione italiano senza ombre.

Folorunso regina dei 400 metri

Ayomide Folorunso si aggiudica il titolo italiano regolando Raphaela Lukudo e fermando il crono a 52''82: già nel primo giro Folorunso aveva apparecchiato il successo con progressione autoritaria; 400 uomini appannaggio di Michele Tricca (48''01).