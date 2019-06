Tortu corre 10.15 a Ostrava: quinto posto con vento contrario

Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.15 in occasione dei Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca), il velocista ha peggiorato di cinque centesimi il tempo siglato settimana scorsa in Diamond League a Oslo ma va annotato anche il muro di vento contrario che ha dovuto fronteggiare (- 1.1 m/s). Il brianzolo cercava risposte importanti da questo meeting e le sensazioni sono state altalenanti: discreta la partenza nonostante un tempo di reazione non ottimale ma al momento di rialzarsi, intorno ai 30 metri, ha faticato terribilmente ed è entrato senza la giusta velocità nel lanciato, soltanto nel finale è riuscito a riprendersi chiudendo in quinta posizione. Il 21enne dovrà valutare al meglio la prestazione in vista dei prossimi appuntamenti che lo attendono lungo il cammino che conduce ai Mondiali di Doha. La gara è stata vinta dallo statunitense Mike Rodgers in 10.04 davanti al canadese André De Grasse (10.05), al cinese Xie Zhenye (10.06) e al sudafricano Akani Simbine (10.08).

Nel pomeriggio magico di Mariya Lasitskene (2,06 migliore prestazione mondiale stagionale e record personale eguagliato), con tanto di assalto al record del mondo con tre tentativi a 2,10, Alessia Trost (Fiamme Gialle) sfiora lo stagionale outdoor nel salto in alto con 1,90 e chiude al settimo posto, un centimetro in meno di quanto fatto all’esordio a Hengelo undici giorni fa (1,91). La 26enne friulana, bronzo mondiale indoor nel 2018, entra in gara a 1,80, centrato al primo tentativo così come quota 1,85. Per l’1,90 deve ricorrere al secondo salto, mentre non c’è nulla da fare a 1,92. Nella stagione al coperto la Trost ha raggiunto l’1,94 dello standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha. A Ostrava crescono la bielorussa Karyna Taranda (1,98) e l’australiana Nicola McDermott (1,96). Ostrava regala anche una migliore prestazione mondiale. Mai si era visto un 300 di fuoco come quello della bahamense campionessa olimpica di Rio dei 400 metri Shaunae Miller-Uibo: 34.43 con un sontuoso passaggio ai 200 in 22.44, per abbattere il 35.30 della messicana Ana Guevara datato 2003. Va registrata anche un’altra best performance 2019 oltre quella della Lasitskene nell’alto: è il 90,34 dell’estone Magnus Kirt nel giavellotto.