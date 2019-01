Tortu inaugura il 2019 con la vittoria ad Ancona sui 60 metri: 6.58 è il suo nuovo personale

Debutto stagionale positivo e incoraggiante per Filippo Tortu, impegnato nel meeting nazionale di Ancona nei 60 metri piani: il velocista azzurro si è aggiudicato la vittoria finale con un buon crono di 6.63 dopo che in batteria aveva stabilito il personale con 6.58 (sesto azzurro di sempre e miglior Under 23 in Italia sulla distanza). Era il primo step di una stagione che ora lo vedrà protagonista nel meeting di Berlino, con il dichiarato obiettivo di arrivare tirato a lucido per il Mondiale di Doha, appuntamento clou della stagione.

Le parole di Filippo Tortu

" È stata una bella gara e ho visto le cose che dovevo vedere. Mi sono migliorato, era quello l’obiettivo e quindi la stagione non poteva iniziare meglio. Era una gara che sentivo molto: la voglio dedicare ad Alessio Giovannini che ci ha lasciato troppo in fretta. Questa bella giornata di atletica è per lui. Nei prossimi giorni andrò a Berlino, nel meeting del 1° febbraio, e cercherò di migliorare ancora. Ci sono grossi nomi, atleti importanti: mi farò valere. E poi sfiderò Cristiano Ronaldo sui 60 metri! "