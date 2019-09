" La persona che batterà i miei record del mondo deve ancora nascere. "

Parola di Usain Bolt che attualmente si trova a Città del Messico per un evento mondano, l’icona dell’atletica leggera del nuovo millennio ha parlato a lungo dei suoi primati (9.58 sui 100 metri e 19.19 sui 200 metri): "I record sono comunque fatti per essere battuti ed è sempre una questione di tempo, spero però che i miei possano durare ancora 20-25 anni".

Usain Bolt, 32 anni, ha vinto 8 medaglie d'oro olimpiche nell'atletica, ma la sua grande passione è sempre stata il calcio.Getty Images

Il 33enne, ormai ritiratosi dalle scene internazionali, ha vinto otto medaglie d’oro alle Olimpiadi e undici titoli iridati in una carriera davvero leggendaria ma è sempre Usain Bolt: "Essere riconosciuto per strada è forse la parte peggiore di essere me perché la gente mi chiede sempre autografi e foto, diversi genitori sfruttano i bambini a cui non posso dire no e questa non è una cosa bella".

Il giamaicano ha poi confessato il suo segreto: "Il duro lavoro. Ho dovuto sacrificare tanto della mia vita ma ho ottenuto la giusta ricompensa. Il mio slogan è: Tutto è possibile, non ci sono limiti".