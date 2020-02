Yulimar Rojas vola a 15.43: è record del mondo di salto triplo

Yulimar Rojas ha realizzato il nuovo Record del Mondo di salto triplo indoor. La venezuelana è balzata fino a 15.43 metri e ha così demolito il primato di Tatyana Lebedeva, quel 15.36 che reggeva addirittura dai Mondiali in sala del 2004. La 24enne è letteramente volata a Madrid (Spagna) in occasione dell’ultima tappa del World Indoor Tour, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale e che si conferma un’ottima fucina di record dopo quello realizzato per ben due volte dallo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta (6.17 e 6.18).

La Campionessa del Mondo (indoor e outdoor) non è nuova a certe misure vertiginose come testimonia il 15.41 realizzato lo scorso anno all’aperto prima del 15.37 con cui vinse l’oro iridato a Doha confermandosi sul trono del Pianeta. L’argento olimpico di Rio 2016 ha firmato il nuovo record mondiale proprio all’ultimo salto utile dopo che aveva già vinto la gara con 15.29, ora il record del mondo assoluto (considerando anche le gare all’aperto) è lontano appena sette centimetri: lo storico 15.50 dell’ucraina Inessa Kravets, datato 1995, non sembra più così inavvicinabile.