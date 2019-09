Baseball, Preolimpico 2019: l'Italia vince, l'Olanda cade nella seconda giornata

Seconda giornata di gare nel torneo Preolimpico di baseball 2019, il quale garantirà un pass per i Giochi di Tokyo 2020, con il programma aperto dal nitido successo della Spagna, capace di superare agevolmente il Sudafrica per 7-1, passando in svantaggio a seguito del singolo di Brett Willemburg nel secondo inning, rimontando poi grazie al Grande Slam di Blake Ochoa, ma anche alle valide di Lesther Galvan e Oscar Angulo.

La notizia più importante è però il clamoroso ko dell’Olanda, che cede addirittura 8-1 ad Israele, al termine di una partita indirizzata sin dalle prime fasi, dopo il fuoricampo da due punti di Nicholas Rickels, volando poi addirittura sul 6-1 già dopo due frazioni, per via dei doppi di Mitchell Glasser e Daniel Valencia, incrementando sul 7-1 dopo cinque inning, e chiudendo 8-1.

Vince e convince anche l’Italia, sulla Repubblica Ceca, per 5-1, con la ciliegina sulla torta rappresentata dall’homerun di Chris Colabello. Match sostanzialmente in discussione solamente per i primi due parziali, con Angelo Palumbo capace di disputare un’ottima prestazione dal monte, tenendo testa anche a battitori provenienti dalle minors americane.

I risultati di giornata

Spagna-Sudafrica 7-1

Israele-Olanda 8-1

Italia-Repubblica Ceca 5-1

La classifica aggiornata

Israele 1.000

Italia 1.000*

Spagna 0.500

Olanda 0.500

Repubblica Ceca 0

Sudafrica 0*

*una gara in meno

