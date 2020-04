Se sarà certa la ripartenza del baseball e del softball non è ancora chiaro. Chiare, però, sono le idee in seno alla FIBS: la nuova stagione ha un preciso arco di tempo nel quale potrà ripartire, dopo un rinvio di tre mesi che è ammortizzato, in certa misura, dallo spostamento in avanti di 12 mesi delle Olimpiadi.

La Serie A1 di entrambi i campionati prevede il proprio inizio alla metà di giugno, nel weekend che va dal 12 al 14, ma il calendario è stato modulato in modo tale da permettere un inizio che possa essere portato fino al massimo al 12 luglio, a seconda di come evolverà l’emergenza coronavirus. Del tutto cambiata la formula: ci saranno due gironi da 5, senza intergirone e con la disputa dei playoff tra settembre e ottobre, con semifinali incrociate tra le prime due di ogni raggruppamento prima delle finali.

Il presidente federale, Andrea Marcon, ha inoltre annunciato l’intenzione di trovarsi, per l’avvio del campionato, non su uno dei campi della massima serie, ma a Codogno, dove la squadra locale e quella di Piacenza giocheranno il 14 giugno l’incontro d’apertura del girone B della Serie B di baseball. Un confronto dall’alto valore simbolico, considerata l’importanza molto alta che hanno assunto questi due luoghi in materia di pandemia. Marcon ha così commentato dal sito della FIBS:

" Sarò lì con loro, e sono convinto che anche chi non potrà essere presente fisicamente lo sarà col pensiero da tutti i diamanti italiani. Spero che potremo confermare questa data per celebrare questo primo passo verso la normalità, ma, comunque vada, io sarò a Codogno quando la stagione si aprirà. Lo devo a coloro che il movimento ha perso in questi mesi a causa del coronavirus, per dedicare a loro una stagione che vogliamo, con tutta la nostra determinazione, giocare "

L’intenzione dei club è di ricominciare appena le disposizioni governative lo renderanno possibile, mentre la possibilità di accedere agli impianti sportivi è legata a quanto verrà comunicato dal Ministero dello Sport nel corso delle prossime settimane.

CALENDARIO GIRONE A SERIE A1 BASEBALL

CALENDARIO GIRONE B SERIE A1 BASEBALL

CALENDARIO GIRONE A SERIE A1 SOFTBALL

CALENDARIO GIRONE B SERIE A1 SOFTBALL

