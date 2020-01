“Costruire una cultura vincente”: Alyssa Nakken è la prima allenatrice donna nella storia dell'MLB

L’ MLB si tinge di rosa con Alyssa Nakken che diventa la prima allenatrice donna, inserita nello staff dei San Francisco Giants, accanto al coach Gabe Kapler.

Nakken è un’ex giocatrice di softball ed è la prima alleatrice donna “a tempo pieno” nella lega profesisonistica maschile. La Nakken aveva già iniziato la carriera post campo, sempre ai Giants nel 2014 con un primo ruolo di stage in “baseball operations” ossia le operazioni legate all’organizzazione, allo sviluppo dele attività legate alla squadra.

Oggi però Nakken è decisamente salita di ruolo.

" Semplicemente, penso che sarà una grande allenatrice. Il merito e l’abilità di essere una grande coach, vanno oltre ogni cosa "

Così ha dichiarato il coach dei Giants, Gabe Kapler, come riportato da ESPNW, duplicando le parole anche per Mark Hallberg, nominato anch'egli assistente allenatore di Kapler.

" Alyssa è un gran membro della nostra squadra e sono entusiasta del fatto che non si occuperà solo dell’organizzazione ma sono certo che userà il suo talento per aiutarci a costruire una cultura vincente, in campo e fuori "

Alyssa Nakken, ex giocatrice a Sacramento State dal 2009 al 2012 dicevamo, 3 volte all-conference player, 4 volte Academica All-American. Nel 2015 ha concluso un master in management sportivo all’Università di San Francisco e oggi, ha scritto un pezzo di storia del baseball. In bocca al lupo per questa nuova avventura.