È scomparso Pete Frates, aveva creato l’Ice Bucket Challange per trovare una cura alla SLA

" L'uomo ai piani alti ha un piano per me, io ho accettato questa situazione ma ci sono tante persone che non hanno il mio stesso supporto o i miei vantaggi, e voglio aiutarle "

Queste erano le parole di Pete Frates, americano, ex giocatore di baseball e papà dell’Ice Bucket Challange, la doccia gelata che nel 2014 è diventata un fenomeno globale a mezzo social e non. Come molti ricorderanno, la “sfida” era quella di buttarsi addosso un secchio di acqua ghiacciato per sensibilizzare la ricerca contro la SLA. Grazie quei video, semplici ed efficaci, sono stati raccolti oltre 220 milioni di dollari per la ricerca di una cura proprio contro la SLA, malattia di cui Frates era affetto.

Pete Frates si è spento ieri all’età di 34 anni. A Frates è stata diagnostica la malattia nel 2011 in maniera del tutto casuale. Dopo un infortunio, Frates stava facendo riabilitazione ma la guarigione sembrava più lunga del previsto. Così si era sottoposto a una lunga serie di esami, fino alla diagnosi nel 2012: sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. Una sigla così piccola per una malattia così pesante che al momento non ha ancora una cura.

Per raccogliere fondi per la ricerca, Frates aveva “creato” l’Ice Bucket Challenge e tantissime personalità del mondo dello sport e non, hanno partecipato alla sfida anche dal punto di vista economico, permettendo la raccolta di 220 milioni di dollari, che sono serviti alla scienza per continuare a studiare la SLA e per provare a darle una possibile cura.