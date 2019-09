Europei, l’Italia non muore mai: vicina alla sconfitta, rimonta Israele e vola in finale!

La Nazionale italiana di baseball è in finale agli Europei 2019! Questo il verdetto scaturito dalla partita odierna contro Israele, formazione ben attrezzata e con in rosa molti giocatori di provenienza americana, vinta in rimonta dagli azzurri per 7-6, dopo una vera e propria altalena di emozioni.

Inizio di gara in cui gli israeliani si rendono minacciosi, attraverso i singoli di Rob Paller e Simon Rosenbaum nel secondo inning, prima della veemente reazione degli azzurri, aperta da un errore che fa entrare nel rombo Alessandro Vaglio, con il singolo di Beau Maggi che porta in terza l’interno di Bologna. Sul piatto si presenta dunque Federico Celli, che fa completare la corsa a Vaglio, mentre nei turni di Sebastiano Poma e John Andreoli segnano anche Celli ed Andrew Maggi, per il 4-0 che conclude il terzo inning.

La partita sembra indirizzata, ma ecco che accade l’imponderabile. Il quarto parziale si apre infatti con il fuoricampo di Daniel Valencia, con due walk e un singolo che portano a basi piene gli israeliani, prima di un altro homerun, messo a segno da Simon Rosenbaum, per il grande slam del 5-4.

L’Italia fatica, molto, e prende terreno solamente con due singoli e con un errore, mentre Israele incrementa il proprio bottino a seguito del fuoricampo solitario di Rob Paller. Con le spalle al muro Chris Colabello realizza un homerun, imitato più tardi da Alberto Mineo, eroe dei quarti di finale, che completa la rimonta sul conclusivo 7-6.

Domani la finalissima, alle 19, contro l’Olanda, rinnovando l’eterna sfida tra due potenze continentali dello sport del batti e corri.