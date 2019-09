Europei: quarto inning fatale all’Italia, l’Olanda si riconferma campione continentale

L’Olanda si riconferma Campione d’Europa di baseball per il 2019, conquistando a Bonn il titolo continentale per la ventitreesima volta. In finale l’Italia non riesce a strappare la corona continentale al Paese che più di ogni altro ha contribuito a dare lustro a questo sport in chiave europea. Il punteggio finale, 1-5, è tutto frutto di quanto accade tra il quarto attacco degli oranje e il quinto degli azzurri di Gilberto “Gibo” Gerali.

Nei primi tre inning l’Italia riesce per due volte a evitare che l’uomo in base olandese (Daal prima, Rifaela poi) possa diventare pericoloso, così come accade sul fronte opposto, dove gli olandesi concedono un avanzamento in prima al solo Epifano, per di più su lancio pazzo. Il grosso guaio arriva nel quarto attacco oranje: Loopstok, Rifaela e Smith riempiono le basi, poi arriva Sams e piazza il grande slam, con l’Olanda che vola sullo 0-4. Il quinto punto, ancora con un fuoricampo, lo realizza pochi istanti dopo qualcuno che il campionato italiano lo conosce bene: Polonius.

Il tempo sul monte di Lugo finisce qui, perché Gerali lo sostituisce con Bocchi nell’inning successivo. Al quinto attacco l’Italia riesce finalmente a scuotersi con un home run di Mineo, poi Drew Maggi ed Epifano riempiono seconda terza base, ma di più non fanno. L’Olanda ne lascia due in base nella sesta ripresa, ma nella settima rischia di vedersi raggiungere perché gli azzurri riescono a riempire le basi con Celli, Epifano e base su ball di Poma. Il problema è che di eliminati ce ne sono già due, e il terzo, Andreoli, arriva poco dopo con facile presa di Polonius.

Quando si arriva verso le tre ore di gara, la situazione non cambia: l’Olanda amministra bene la situazione anche con i pitcher che rilevano Kelly, l’Italia non va al di là del singolo di Epifano nell’ultimo attacco: il titolo d’Europa non cambia padrone, ma tra le due squadre, nel giro di sette giorni, ci sarà un appuntamento potenzialmente decisivo per il biglietto con destinazione Tokyo 2020.