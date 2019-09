Italia-Germania 7-5: rimonta, semifinale europea con Israele e qualificazione al Preolimpico!

Dopo una partita di pura sofferenza, durata oltre tre ore, l’Italia riesce a venire a capo dei padroni di casa della Germania e a eliminarli dagli Europei di baseball nei quarti di finale in quel di Bonn. Il punteggio finale di 7-5 arriva dopo che mai gli azzurri sono stati in vantaggio fino all’ultimissimo istante, quello del fuoricampo di Alberto Mineo da 2 RBI che spedisce la nostra Nazionale in semifinale e, soprattutto, la qualifica al torneo Preolimpico di Parma e Bologna che si giocherà dal 18 al 22 settembre.

Inizio shock per gli azzurri, che nel primo inning vengono immediatamente travolti dalla furia tedesca, la cui vittima è il partente Alessandro Maestri. Un doppio di Lutz porta 2 RBI ai tedeschi, e un errore di Drew Maggi lo porta in terza base, dalla quale va a chiudere il giro del diamante sul successivo giro di mazza di Boldt. Completa l’opera Amon con il fuoricampo dello 0-4 tedesco. Nonostante varie occasioni negli attacchi successivi, l’Italia non riesce a far breccia nel braccio di Sommer, e anzi arriva anche lo 0-5 per la Germania con un singolo al centro di Cardoso, che consente a Lutz di far esultare Bonn.

I primi segnali di vita degli uomini di Gilberto “Gibo” Gerali arrivano nella quinta ripresa, con un bel singolo a destra di Vaglio, vicino alla riga del foul, che sfrutta il posizionamento in seconda e terza base di Mineo e Mazzanti per dar loro modo di muovere il punteggio: 2-5. Passa un attacco e Colabello piazza il suo primo fuoricampo di giornata: 3-5 e Sommer sostituito da Steigert. L’Italia riempie le basi, poi Celli colpisce lungo al centro, lo elimina Kotowski, ma la Germania nulla può per evitare l’arrivo a casa base di Mazzanti: 4-5. Poma riempie di nuovo la prima base, e si ritorna alla stessa situazione di pochi minuti prima, sfruttata bene da Drew Maggi, che porterebbe a casa più del punto del 5-5 se non intervenisse una presa miracolosa di Kotowski in allungo.

Fino alla parte bassa dell’ottavo inning non succede più niente di significativo, a parte l’ingresso di Johnson per Maestri nel settimo, poi Drew Maggi riesce a trovare un bel singolo a destra che porta Celli in terza base. Con Reginato e Poma già eliminati, Vaglio sfiora la valida a destra che darebbe all’Italia il vantaggio, ma la palla va in foul di poco. E’ sempre lui a cercare la botta rasoterra appena a sinistra, ma ne ricava soltanto il terzo out. Proprio all’ultimo attacco, però, arriva il momento decisivo: con Andreoli e Colabello eliminati velocemente, Mazzanti guadagna la base su ball, al suo posto in prima ci va Koutsoyanopulos, ma è Alberto Mineo a trovare il fuoricampo del definitivo 7-5 che manda gli azzurri in semifinale e, soprattutto, evita il rischio degli extra inning.