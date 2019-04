Mike Trout firma il contratto più ricco di sempre: 10 anni a 360 milioni di dollari

Dodici anni per 426.5 milioni di dollari, senza clausole di uscita: il nuovo contratto firmato da Mike Trout con i Los Angeles Angels è il più ricco della storia della MLB e del mondo dello sport in generale, un lungo matrimonio celebrato a suon di verdoni.

Trout, in scadenza nel 2021, ha firmato un accordo per 10 anni da 360 milioni di dollari, che andranno ad aggiungersi ai due anni a 66.5 milioni complessivi già in essere, coda di un contratto da 6 stagioni inchiostrato nel 2015. Sommando i due accordi, si ottiene il primo contratto che supera i 400 milioni di dollari della MLB, capace di oscurare anche quello da 330 milioni recentemente firmato da Bryce Harper, giocatore dei Philadelphia Phillies.

Questa cifra mostruosa, con una media di 35.5 milioni di dollari all'anno, vede Mike Trout piazzarsi al quinto posto nella speciale classifica degli sportivi più pagati al mondo, alle spalle di Lewis Hamilton (F1, 57 milioni), Lionel Messi (calcio, 48 milioni) e Sebastian Vettel (F1, 45 milioni), Steph Curry (basket, 37.5 milioni).