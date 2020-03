Paura e delirio a Nettuno: allenatore del Civitavecchia aggredito da ex dirigente con la benzina

Teatro dell'assurdo a Nettuno nel mondo del baseball. Prima del match tra Virtus Nettuno e Civitavecchia, del campionato di eccellenza italiano, l'allenatore Paolo Caputo è stato aggredito da un ex dirigente della sua stessa squadra.

Verso Caputo, e altri tre giocatori, è stata lanciata infatti una bottiglietta contenente acqua e benzina che per fortuna non ha provocato un incendio, considerando l'assenza di fonti di calore nella vicinanza. Con qualche ritardo, la partita si è comunque disputata con il successo di Civitavecchia per 2-1.

Dopo un pomeriggio di indagini, la Polizia di Nettuno ha identificato l'aggressore. L'autore è stato proprio un ex dirigente del Civitavecchia che era stato allontanato dalla società qualche settimana fa per contrasti con l'allenatore.

Il comunicato della Virtus Nettuno

" In merito a quanto successo quest’oggi al tecnico ospite Caputo, prima dell’incontro in programma contro il Civitavecchia, presso il nostro centro sportivo, la società ASD Virtus Nettuno comunica di essere completamente ed assolutamente estranea all’accaduto. Il tutto si è svolto fulmineamente intorno alle ore 13:20, quindi circa un’ora e quaranta minuti prima dell’inizio del match e, nonostante qualcuno sulle prime abbia ben pensato di addossare a noi la responsabilità, in seguito si è capito che sia stato qualcosa riconducibile esclusivamente all’ambiente del Civitavecchia, sembra per acredini personali. Qualora ce ne fosse bisogno di dimostrare la nostra buona fede, siamo stati noi a contattare la forza pubblica, ivi compreso il reparto investigativo, per fare chiarezza su quanto accaduto e nel contempo lo stesso direttore di gara ha messo a referto che chi si è reso responsabile di tale gesto non era riconducibile alla nostra società "