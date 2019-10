World Series, i Washington Nationals non cedono le armi e costringono gli Houston Astros a gara 7

Ci sarà una settima ed ultima partita nelle World Series 2019 tra Washington Nationals e Houston Astros. I Nationals, infatti, continuano a far valere la particolare legge di quest’anno per cui nessuna delle squadre in casa è in grado di dare soddisfazione al proprio pubblico e vincono per 7-2 al Minute Maid Park, forzando dunque l’approdo alla sfida decisiva di stanotte. Questa notte è possibile a buon diritto definirla “di Stephen Strasburg“, perché finché resta in campo, cioè per otto inning e un frammento di nono, dopo i due punti iniziali non concede più niente agli Astros.

I Nationals passano subito in vantaggio con un singolo di Reddon che manda Turner, di un singolo con tanto di chiamata girata (non sarà l’ultima) e poi di un’avanzata in seconda su bunt di Eaton. La risposta degli Astros è prestissimo servita: Altuve, con una volata di sacrificio, consente a Springer, già protagonista di un doppio poco prima, di mettere a segno l’1-1. Il vantaggio lo firma, con un fuoricampo, Bregman: 1-2. Tolte un paio di situazioni con due basi da ball nello stesso inning, succede ben poco fino al quinto, quando con due home run consecutivi prima Eaton e poi Soto regalano il nuovo vantaggio ai Nationals. Gli Astros sprecano una buona situazione con Reddick in terza e Springer in seconda base, poi, nella settima ripresa, arriva la chiamata controversa, con Turner che viene eliminato per interferenza su Gurriel durante la corsa verso la prima base. Accade un po’ di tutto per alcuni minuti, compresa l’espulsione del manager dei Nationals Dave Martinez. I suoi giocatori, però, non si scompongono: Anthony Rendon decide di far sua la notte prima con il fuoricampo da due punti che manda a casa base anche Gomes, poi, nell’ultimo inning, mette a segno il doppio decisivo che fa volare Turner ed Eaton per il definitivo 7-2.

