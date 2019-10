World Series MLB 2019: i Washington Nationals trionfano per la prima volta nella storia, Houston KO

La storia della MLB si compie nell’ultima notte del Minute Maid Park: i Washington Nationals vincono il primo titolo delle World Series nella loro esistenza, battendo in gara-7 gli Houston Astros per 6-2 e completando un ribaltone nel pronostico che in ben pochi si attendevano. La città di Washington non raccoglieva alcun tipo di gioia dal lontanissimo 1933, quando c’erano i Washington Senators, una franchigia che non esiste più e con cui i Nationals non hanno alcun collegamento.

All’inizio non sembra che la serata dei Nationals possa diventare speciale: nel secondo inning un solo homer di Gurriel porta in vantaggio gli Astros, che nel quinto mettono a segno un altro punto grazie a una valida di Correa che non solo diventa un singolo, ma, a causa della deviazione verso sinistra di Rendon, che non riesce a controllare la palla per quanto è potente, provoca la corsa fino a casa base di Gurriel. Ci sarebbe anche Alvarez in terza, ma non accade null’altro. Le sorti del match cambiano improvvisamente nella settima ripresa: arrivano in un lampo due fuoricampo dei Nationals, prima con Rendon a sinistra e poi con Kendrick a destra, e siccome quest’ultimo si porta dietro anche Soto, gli ospiti passano in vantaggio per 3-2.

Soto ammutolisce ulteriormente il pubblico di Houston con un singolo di grande coraggio, con 2 out e che lascia il tempo a Eaton di firmare il 4-2 nell’ottavo inning. Nel nono arriva la mazzata finale per gli Astros: Eaton trova un singolo al centro con le basi piene, a Marisnick sfugge la palla, Gomes e Robles chiudono il giro del diamante, è 6-2. Quando Springer, Altuve e Brantley vengono velocemente eliminati può iniziare la festa degli ospiti. Da menzionare la prestazione al lancio, da rilievo, di Patrick Corbin, che per tre inning non concede assolutamente niente dopo aver sostituito Scherzer, che era reduce da un problema alla cervicale che gli aveva impedito di giocare gara-5.

