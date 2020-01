100$ per ogni tripla e ogni schiacciata: l'Australia brucia e Jock Landale prova a salvarla così

Per salvare l’Australia servono atti concreti. E così si mette in moto anche il mondo del basket e in particolar modo quello dell’Eurolega con delle donazioni tutte particolari fatte dai giocatori.

Il centro australiano dlelo Zalgiris Kaunas, Jock Landale, emotivamente toccato dalla faccenda che sta colpendo la sua terra, giocherà per qualcosa che forse vale molto di più della vittoria. Landale ha infatti deciso di donare 100$ per ogni schiacciata e per ogni tiro da 3 realizzato da entrambe le squadre nella sfida tra Real Madrid e Zalgiris.

" La guardia forestale Australiana ha bisogno di aiuto, i pompieri volontari hanno bisogno di aiuto. Ci sono famiglie che si ritrovano senza casa, che è stata completamente distrutta. Hanno bisogno di aiuto per ricostruire le loro case e le loro città. Spero che questo gesto desti interesse in tutta l’Eurolega, e che altre persone vogliano aiutare "

Così ha dichiarato ad euroleague.net e il suo desiderio di “spargere la voce” è arrivato anche ad Istanbul con Chris Singleton che ha deciso di unirsi alla battaglia di Landale.

Se consideriamo che le squadre coinvolte sono Zalgiris Kaunas, Real Madrid, Anadolu Efes e Barcellona e che, solo considerando il tiro da 3, sono squadre che viaggiano con il circa il 40% dalla distanza... Landale e compagni potrebbero raccimolare una bella cifra in supporto dell'Australia!

Con gli incendi che sin da settembre stanno devastando l’Australia, milioni di alberi sono bruciati, quasi 2000 case sono state distrutte, sono morte più di 20 persone e centinaia di milioni di animali a causa delle fiamme e del fumo.

#AustraliaIsBurning ma possiamo fare qualcosa per salvarla.