30 marzo 2016: Kobe Bryant e la maglia azzurra, un regalo dall'Italbasket nel Farewell Tour

Accadeva oggi di 4 anni fa. Kobe Bryant stava per lasciare il basket giocato e la Federazione Italiana Pallacanestro, capitanata dal presidente Gianni Petrucci, aveva inviato a Los Angeles una casacca azzurra col numero 24, quello che apparteneva a Kobe e che i Lakers, un anno dopo, avrebbero ritirato insieme al numero 8.

4 anni fa dunque, il presidente Petrucci ha voluto omaggiare Kobe, che ha vissuto in Italia dai 6 ai 13 anni, seguendo papà Joe, per ringraziarlo delle emozioni regalate anche a noi fan italiani e soprattutto per l’amore e l’affetto sempre avuto nei confronti del nostro Bel Paese.

" Per me è un piacere assoluto ricevere questa maglia della Nazionale come regalo del presidente Giovanni Petrucci "

Così commentava 4 anni fa il Black Mamba, intervistato in merito al regalo dell’Italbasket all’epoca guidata da Ettore Messina.

" Messina è un grandissimo allenatore, io parlo ogni volta che posso con lui, è una persona di grandissima intelligenza e gli ho già detto che sono a sua disposizione per qualunque cosa di cui abbia bisogno. In Italia c'è ancora tanto da fare per il basket ma piano piano lo faremo. Ringrazio tutti per questa bellissima sorpresa "